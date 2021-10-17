Kendisini böyle gösteriyor! Sandviç yerken kanser olduğunu öğrendi - Haberler
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Kendisini böyle gösteriyor! Sandviç yerken kanser olduğunu öğrendi

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

İngiltere'de yaşayan Georgina Johns isimli kadın, markette sandviç yemekte zorlanmasının ardından doktora başvurdu. Hastanede yapılan endoskopinin ardından kadına mide kanseri teşhisi konuldu. Doktorlar, Georgina'ya 12 ila 18 ay arasında ömür biçti. Ancak yılmayan Georgina Johns, meşakkatli bir sürecin ardından kanseri yendi.

İngiltere'de ikamet eden 48 yaşındaki Georgina Johns isimli kadının başına gelenler hem büyük şaşkınlık yarattı hem de büyük takdir topladı. Eşiyle birlikte süpermarkete giden Georgina, acıktıktan sonra sandviç yemeye karar verdi. Fakat sandviçi bilmediği bir nedenden ötürü yutamadı.

Yutkunmakta zorlanan kadın, hemen doktora başvurdu. Doktorlar kadına endoskopi işlemi gerçekleştirdi. Endoskopinin sonuçlarının çıkmasının ardından kadının kocası, hastaneye çağrıldı. Doktorlar, Georgina'nın eşine acı haberi vererek, karısının mide kanseri olduğunu ve 12 ila 18 ay arasında ömrü kaldığını söyledi. Çünkü kanser, midesinden de yukarı çıkarak kadının boğazına kadar gelmişti. Ayrıca yemek yemesine de engel oluyordu.

Kendisini böyle gösteriyor! Sandviç yerken kanser olduğunu öğrendi

Acılı koca, aldığı kötü haberi bir süre sonra eşiyle paylaşmak zorunda kaldı. Kanser haberi nedeniyle bir süre bunalıma giren ve torunlarını geride bırakmak istemeyen Georgina, kendisini toparlayarak hastalığa karşı mücadele etmeye karar verdi.

Kendisini böyle gösteriyor! Sandviç yerken kanser olduğunu öğrendi

Ailesiyle birlikte oldukça zorlu bir sürece başlangıç yapan kadın, birtakım ameliyatlar ve kemoterapi sonrasında kanseri yenmeyi başardı. Yaşadıklarını anlatan Georgina, "Kanser olduğumu öğrendiğimde en küçük çocuğum 16 yaşındaydı. Ayrıca torunlarım da vardı. Onları bırakmak istemiyordum ve hastalığı yendiğim için çok mutluyum" dedi.

Kendisini böyle gösteriyor! Sandviç yerken kanser olduğunu öğrendi

Kendisini böyle gösteriyor! Sandviç yerken kanser olduğunu öğrendi
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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