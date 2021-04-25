Dünya kapanmayı tartışırken bir ülke işi bitirdi bile! 50 bin kişi yan yana konser izledi

Koronavirüs salgınına karşı sıkı önlemler alan ve sınırlarını kapatan Yeni Zelanda'da normalleşme son sürat devam ediyor. Ülkede dün Six60 isimli müzik grubunun konseri düzenlenirken, Eden Park'taki konseri tam 50 bin kişi izledi. Biletleri günler öncesinden tükenen konserde sosyal mesafe ya da maske takma zorunluluğunun olmaması dikkat çekti.

Yeni Zelanda'da normalleşme süreci büyük bir hızla devam ediyor. Dün gece ülkenin en büyük stadyumu olan Eden Park'ta Six60 isimli müzik grubunun konseri düzenlendi.

NE SOSYAL MESAFE NE MASKE

Koronavirüs salgınının başladığı günden beri düzenlenen ve en geniş katılıma sahip olan etkinliğe 50.000 biletli müziksever katıldı. Biletleri günler öncesinden tükenen konserde sosyal mesafe ya da maske takma zorunluluğu olmaması dikkat çekti.

TOPLAM CAN KAYBI 26

Yeni Zelanda'da salgının başlangıcından bu yana 2 bin 600 koronavirüs vakası tespit edilirken, Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybı da 26 olarak kaydedildi.