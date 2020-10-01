Dünya kahve günü nedir? Dünya kahve günü nasıl ortaya çıktı? Dünya kahve günü ne zaman? Dünya kahve günü nasıl kutlanır?

Kahve tutkunu kişilerin sayısı günden güne artıyor. 1 Ekim dünya kahve günü sayıları artan kişileri mutlu edecek. Peki, dünya kahve günü nedir? Dünya kahve günü nasıl ortaya çıktı? Dünya kahve günü nasıl kutlanır?

Sonbaharın gelmesi ile birlikte kahve daha fazlqa önem kazandı. Sonbaharın sembolü konumunda kahve, her yıl 1 Ekim tarihinde kutlanır. Dünya kahve günü nasıl ortaya çıktı? Dünya kahve günü nasıl kutlanır?

DÜNYA KAHVE GÜNÜ NE ZAMAN?

1 Ekim olarak belirlenen kahve günü, her yıl 78 ülke 29 Eylül-1 Ekim arasını çeşitli etkinliklerle "Kahve Günü" olarak kutluyor.

DÜNYA KAHVE GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Kahve her yıl artan üretim ve tüketim ile dünyanın dört yanında satışa sunuluyor.ilk resmi Uluslararası Kahve Günü Amerika'da 2015 yılında yapıldı. . Çin'de Uluslararası Kahve Örgütü tarafından tanıtıldı , ilk olarak 1997'de kutlandı ve Nisan 2001'in başlarında yıllık bir kutlamaya dönüştürüldü. Tayvan, Uluslararası Kahve Günü'nü ilk olarak 2009 yılında kutladı. Nepal, Ulusal Kahve Günü'nü ilk kez 17 Kasım 2005'te kutladı. İlk olarak 17 Ağustos 2006'da Ulusal Kahve Günü'nü kutlayan Endonezya, Endonezya'nın Bağımsızlığı ile aynı gün kutladı.

DÜNYA KAHVE GÜNÜ NASIL KUTLANIR?

Kahve günü kutlamaları markaların çeşitli sürprizleri ile değişiklik göstermekte. Dünya kahvegünü ilk olark markaların tanıtımı için düzenlenen etkinlikler ile her yıl kutlanır.