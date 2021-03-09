Dünya Kadınlar Günü'nde karısına ve oğluna dehşeti yaşattı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde karısını ve oğlunu bıçaklayan Mustafa Yıldız, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.

Olay, dün öğle saatlerinde Şelale Mahallesi 3693 Sokak üzerindeki bir apartmanın 1. katındaki dairede meydana geldi. 2 çocukları bulunan Mustafa ve Hatice Yıldız çifti arasında bir süre önce kavga yaşandı. Kavganın ardından Hatice Yıldız (44) eşi Mustafa Yıldız (44) hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Dün eve Mustafa Yıldız'ın Denizli'de yaşayan 2 halası gelerek çifti barıştırmak istedi. Yapılan konuşmaların ardından Mustafa Yıldız eve gelip Hatice Yıldız'la tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Mustafa Yıldız eşi Hatice ve oğlu F.'yi (18) bıçaklarken, yaşanan tartışma sırasında kızları A.'nın da (14) elini cam kesti. Olayın ardından kaçan Mustafa Yıldız, polis merkezine giderek teslim oldu. Yaralanan anne ve çocukları Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Anne ile 2 çocuğu ise ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Karnından ve göğsünden aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan ve ameliyata alınan Hatice Yıldız'ın kendine geldiği, oğlunun ise uyutulduğu bildirildi.

Hatice Yıldız'ın yoğun bakım servisinde asayiş ekiplerine verdiği ifadede kocası Mustafa Yıldız'dan şikayetçi olduğu bildirildi. Karısını ve oğlunu bıçaklayan Mustafa Yıldız, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Manavgat Adliyesine sevk edildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı