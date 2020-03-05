Dünya Kadınlar Günü etkinliği

05.03.2020 12:33 | Son Güncelleme: 05.03.2020 12:33

Empati Sosyal Sorumluluk ve Eğitim Derneği ve Sanko Park Alışveriş Merkezi iş birliği ile Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen "İyilik Dolu Bir Söyleşi" programında gazeteci Ayşe Arman, Gazinatep'teki hayranları ile buluşacak.



Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 7 Mart'ta Sanko Park'ta düzenlenecek etkinlikte, Arman, "İyilik Bulaşıcıdır" sloganı ile yapmaya başlayıp, dünya genelinde satılan ve geliri ile sosyal sorumluluk projelerine destek sağlayan, adını iyilikler yapmış, hayatlar kurtarmış Kızılderili kadın kahramandan alan, "Sakajewa İyilik Kolyeleri"nin hikayesini anlatacak.



Arman'ı dinlemek ve kolye alarak eğitime destek olmak isteyen tüm ziyaretçilerin ücretsiz olarak katılabileceği etkinlik, Sanko Park Alışveriş Merkezi birinci kat etkinlik alanında 7 Mart Cumartesi günü 15.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.



SANKO PARK



2009 yılında faaliyete başlayan Sanko Park, toplam 127 bin 489 metrekare inşaat alanı ve 56 bin 144 metrekare kiralanabilir alanı ile bünyesinde her ihtiyaca yanıt veren 180 mağaza bulundurmaktadır.



Sanko Park'ta, 3 bin 389 metrekare alanı ve 10 adet sinema salonu ile hizmet veren Avşar Sinemaları'nda vizyondaki filmleri takip ederken, Play Park tarafından işletilen 4 bin 271 metrekare alana sahip bowling ve eğlence merkezi ile gençlere eğlenceli vakit geçirme imkanı sunuluyor. bin 600 metrekare alanda hizmet veren Mars Athletic Club ile spordan vazgeçemeyenler için donanımlı bir spor salonuna sahip olan Sanko Park, sağlıklı yaşamdan vazgeçmeyenler için hizmet veriyor. Sanko Park Alışveriş Merkezi'nde yer alan Sanko Sanat Galerisi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ilk özel sanat galerisi olma özelliği taşıyor. 2019 yılına kadar toplamda 450'den fazla sanatçı tarafından hazırlanan 260 sergiye ev sahipliği yapan Sanko Sanat Galerisi, iki kez de uluslararası sanat çalıştayı düzenlenmesine öncülük etmiştir. Bin 200 araç kapasiteli kapalı otoparkının yanında 50 araç kapasiteli Vale Park ile ziyaretçilerini ağırlayan Sanko Park, ziyaretçilerine ayrıcalıklı hizmet sağlıyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA