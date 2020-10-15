Dünya Kadın Çiftçiler Günü nedir, ne zaman kutlanır? Dünya Kadın Çiftçiler Günü mesajları, sözleri

Dünya Kadın Çiftçiler Günü, her yıl çeşitli etkinliklerle düzenlenir. Türkiye'de 1997 yılından bu yana düzenli olarak kutlanır. Dünya Kadın Çiftçiler Günü mesajları, sözleri. Dünya Çiftçi Kadınlar Günü ne zaman?

Her alanda olduğu kadar tarımsal faaliyetlerde kadınlar büyük bir paya sahiptir. O nedenle her yıl uluslararası boyutta Kadın Çiftçiler Günü kutlanıyor. Kadınların tarımsal üretimdeki konumuna dikkat çekilen bugün dünya çapında düzenleniyor.

DÜNYA KADIN ÇİFTÇİLER GÜNÜ NEDİR, NE ZAMAN?

Türkiye'de tarımsal üretimin ve kırsal hayatın sürekliliğinin sağlanmasında, önemli rolü kırsal alanda yaşayan kadınlar üstleniyor. Kadınların tarımsal üretimde; kaynakların sürdürülebilir kullanımında, gıda üretiminde ve güvenliğinde sahip oldukları önemli konumdan hareketle, Uluslararası Tarım Üreticileri Derneği 15 Ekim'i Dünya Çiftçi Kadınlar Günü olarak ilan etmiştir. Dünya Kadın Çiftçiler Günü 1997 yılından beri ülkemizde de kutlanmaktadır.

DÜNYA KADIN ÇİFTÇİLER GÜNÜ MESAJLARI

Tarladan mutfağa dokunduğu her şeye değer katan çiftçi kadınların Dünya Kadın Çiftçiler Günü kutlu olsun.

Elinindeğdiği her şeyigüzelleştirenemeğini üretime geçiren kadınlarımızın Dünya Kadın Çiftçiler Günü kutlu olsun.

Üretimin her aşamasında aktif olarak durmadan çalışan tüm çiftçilerimizin Dünya Kadın Çiftçiler Günü kutlu olsun.

Tarımsal üretimin sürekliliğin sağlanmasında başı çeken kadınlar adına adanmış bir gün olan Dünya Kadın Çiftçiler Günü kutlu olsun. Her zaman üreten ve çalışan tüm emekçi kadınlarımızın yanındayız…

Emekleriyle toprağı yoğuran çiftçilerimizin Dünya Kadın Çiftçiler Günü kutlu olsun.

Tarlasında, bahçesinde, gece gündüz demeden çalışarak ailesine, evine ve ülkemize üretimle destek veren kadın çiftçilerimizin, Dünya Çiftçiler Günü'nü tebrik ediyorum.

Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü kutlar, ülkemizin fedakâr üretici kadınlarının ekonomik ve sosyal alanda daha ileri seviye de yer almasını dilerim.

Yuvası için vatanı için çalışan tüm çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun.

ATATÜRK'ÜN ÇİFTÇİLİK İLE İLGİLİ SÖZLERİ

"Burada bir çiftlik kuracağım. Bu çiftlikte hayvanlar yetiştireceğim. Bir küçük ormanın kenarında tarım endüstrimize ait bacalar tütecek."

"Kılınç ve saban; bu iki fatihten birincisi, ikincisine daima yenildi."

"Köylülerin gözleriyle görebilecekleri, çalışmaları için örnek tutacakları, verimli, modern, uygulamalı tarım merkezleri kurmak gereklidir."

"Bende çiftçi olduğumdan biliyorum. Makinesiz tarım olmaz."

"Türkiyenin gerçek sahibi ve efendisi, gerçek üretici olan köylüdür."

"Eğer milletimizin büyük çoğunluğu çiftçi olmasaydı, biz bu gün dünya üzerinde olmayacaktık."

"Milli ekonominin temeli tarımdır. "