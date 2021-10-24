Gündemdeki 10 büyükelçinin arkasında kim var? New York Times, Biden'ı işaret etti
Osman Kavala'nın serbest bırakılması için çağrı yapan 10 ülkenin büyükelçisine Cumhurbaşkanı Erdoğan çok sert tepki göstermişti. Erdoğan, büyükelçilerin "istenmeyen adam" ilan edilmeleri için talimat verdiğini söylerken; New York Times'ın Carlotta Gall tarafından kaleme alınan haberinde büyükelçilerin bildirisinin ardındaki gücün ABD Başkanı Biden olduğu öne sürüldü.
Geçtiğimiz hafta 10 ülkenin büyükelçisi tutuklu bulunan Osman Kavala'nın serbest bırakılması için çağrı yaptı.Tepki çeken açıklamalar sonrası büyükelçiler Dışişleri'ne çağrılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da büyükelçilerin istenmeyen kişi ilan edilmeleri yönünde talimat verdiğini duyurmuştu.
CNN TÜRK yayınına katılan uzmanlar, büyükelçi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Özden Oktav, "Ulus devletler birbirlerinin içişlerine karışmazlar. Büyükelçinin vazifesi de ilişkileri iyileştirmektir, krize taşımak değildir. 10 elçinin yaptığı gibi bir açıklama yapılırsa, bu tamamen o ülkenin içişlerine karışmak anlamına gelir. Bunu hiçbir ülke kabul etmez ve persona non grata ilan etme hakkı vardır" dedi.
Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın ise şu yorumda bulundu: "Algı operasyonunda Ankara ile ters düşme, izole etmek ve Türkiye'yi yıpratma politikası ve sonunda da 2023'e gelmeden seçimlerin bir şekilde gelmesi. Ama bunu yaparken de ekonomik olarak dolar baskısı ile Türkiye'yi empoze etmek ve halkın ülkenin yönetilemediği yönünde bir şekilde formatlamak isteyen bir planlı hareket olduğunu düşünüyorum."
New York Times'ın İstanbul Büro Şefi Carlotta Gall ise 10 büyükelçinin yaptığı açıklamanın arkasındaki itici gücün Amerika olduğunu ifade etti. Gall, haberinde Biden'ı işaret ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'deki terör örgütlerine yönelik yardımlara devam eden NATO müttefikleriyle sık sık ayrı düştüğünü dile getirdi.