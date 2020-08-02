Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 688 bin 974'e yükseldi Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 688 bin 974'e virüs tespit edilen kişi sayısı 18 milyon 26 bin 303'e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 688 bin 974'e virüs tespit edilen kişi sayısı 18 milyon 26 bin 303'e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 11 milyon 334 bin 694'e ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD'de son paylaşılan verilere göre, 4 milyon 764 bin 318 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 157 bin 898'e ulaştığı bildirildi.

GÜNEY AMERİKA'DA BİLANÇO ARTIYORGüney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 2'inci ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, 2 milyon 708 bin 876 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 93 bin 616'ya ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 7'nci sırada bulunan Peru'da vaka sayısı 422 bin 183 olurken, virüs kaynaklı can kaybı 19 bin 408 olarak rapor edildi. Şili'de can kaybı yükselerek 9 bin 533 olurken, vaka sayısı 357 bin 658'e yükseldi.AVRUPA'DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARIAvrupa'da ise İtalya'da toplam vaka sayısı 247 bin 832 olarak belirtilirken; toplam ölü sayısı ise 35 bin 146 olarak açıklandı. Almanya'da şu ana kadar 211 bin 77 kişinin enfekte olduğu, bunların arasından 193 bin 600 kişinin iyileştiği ve toplamda 9 bin 226 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi. Toplamda 9 bin 845 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği Belçika'da ise şu ana kadar 69 bin 402 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 17 bin 573 kişinin iyileştiği açıklandı. İngiltere'de ise toplam vaka sayısı 303 bin 952 olarak raporlanırken, can kaybının 46 bin 193'e yükseldiği açıklandı.İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 16 BİN 982'YE ÇIKTI

İran'da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 16 bin 982'ye ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 306 bin 752'ye çıktığı açıklandı.

Kaynak: DHA