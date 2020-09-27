Dünya genelinde koronavirüse bağlı ölümler 1 milyonu aştı
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Dünya genelinde koronavirüse bağlı ölümler 1 milyonu aştı

27.09.2020 19:44 | Son Güncelleme: 27.09.2020 20:10

Dünya genelinde koronavirüse bağlı hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 211'e ulaşırken, toplam vaka sayısı ise 33 milyon 178 bin 318'e yükseldi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını hızla yayılmaya devam ederken, birçok ülkede ikinci dalga yaşanıyor. Dünya genelinde toplam vaka sayısı 33 milyon 178 bin 318'e, toplam can kaybı 1 milyon 211'e ulaştı.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan koronavirüs, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Virüs bulaşan 24 milyon 504 bin 233 kişi iyileşti.

SALGININ MERKEZ ÜSSÜ ABD'DE CAN KAYIPLARI 200 BİNİ AŞTI

Salgının merkez üssü konumunda bulunan ABD'de vaka ve can kayıpları her geçen gün artmaya devam ediyor. ABD'de şu ana kadar 7 milyon 294 bin 232 kişide Covid-19 tespit edilirken, 209 bin 238 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

HİNDİSTAN'DA ÖLÜ SAYISI 100 BİNE YAKLAŞTI

ABD'nin ardından en fazla vakaya sahip Hindistan'da 6 milyon 41 bin 638 kişi Kovid-19'a yakalanırken, 94 bin 971 kişi virüs nedeni ile hayatını kaybetti. Hindistan'ı 4 milyon 718 bin 115 vaka ile Brezilya takip ederken, ülkede toplam can kaybı 141 bin 441'e ulaştı. Brezilya'nın ardından en fazla vakaya sahip Rusya'da ise 1 milyon 151 bin 438 kişide koronavirüs tespit edilirken, toplam can kaybı 20 bin 324'e yükseldi. En fazla vakaya sahip beşinci ülke konumunda bulunan Kolombiya'da toplam vaka sayısı 806 bin 38'e, toplam can kaybı 25 bin 296'ya ulaştı.

Dünya genelinde koronavirüse bağlı ölümler 1 milyonu aştı
Dünya genelinde koronavirüse bağlı ölümler 1 milyonu aştı
Dünya genelinde koronavirüse bağlı ölümler 1 milyonu aştı
Dünya genelinde koronavirüse bağlı ölümler 1 milyonu aştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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