Eski Danimarka Başbakanı'ndan, eski Fransa Cumhurbaşkanı için şok iddia: Masanın altından kalçama dokundu - Haberler
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Eski Danimarka Başbakanı'ndan, eski Fransa Cumhurbaşkanı için şok iddia: Masanın altından kalçama dokundu

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Dünya
Eski Danimarka Başbakanı'ndan, eski Fransa Cumhurbaşkanı için şok iddia: Masanın altından kalçama dokundu

Eski Danimarka Başbakanı Helle Thorning-Schmidt, Avrupa Birliği için bir anayasa taslağı hazırlamak üzere oluşturulan konvansiyonna liderlik eden eski Fransız Cumhurbaşkanı Giscard d'Estaing'ın kendisini taciz ettiğini açıkladı.

Eski Danimarka Başbakanı Helle Thorning-Schmidt'in iddiaları birçok siyasinin başını ağrıtacak cinsten. Hatıralarını bir kitapta birleştiren ve 2011'den 2015'e kadar ülkeyi yöneten Thorning-Schmidt, eski Fransız lider Giscard d'Estaing'ın kendisini taciz ettiğini açıkladı.

Thorning-Schmidt, söz konusu olayın 2002 veya 2003'te d'Estaing'in iktidardan ayrılmasından çok sonra Kopenhag'daki Fransız büyükelçiliğinde bir akşam yemeği sırasında gerçekleştiğini söyledi.

Eski Başbakan hatıralarını kaleme aldığı kitapta o anları şu sözlerle anlattı: "Giscard d'Estaing masanın altından kalçama dokundu. Bu tamamen delice bir andı. Kendime neler oluyor diye sordum. Hemen yer değiştirdim ve her şey bitti."

Eski Danimarka Başbakanı'ndan, eski Fransa Cumhurbaşkanı için şok iddia: Masanın altından kalçama dokunduGiscard d'Estaing

Konu ile ilgili ülke basınına konuşan Thorning-Schmidt, "Günümüzde bu cinsel taciz olarak görülüyor. Ancak o zamanlar böyle değildi. Farklı bir zamandı, ama bunu uygunsuz olarak görmüştüm ve beni oldukça kızdırmıştı." ifadelerini kullandı.

Thorning-Schmidt o dönemde Avrupa Birliği için bir anayasa taslağı hazırlamak üzere oluşturulan ve Avrupa Konvansiyonu'na dahildi. Söz konusu konvansiyon ise eski başbakanın taciz ile suçladığı Giscard d'Estaing'dı. Daha önce adı pek çok taciz iddiası ile anılan Giscard d'Estaing geçtiğimiz yıl hayatını kaybetmişti.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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