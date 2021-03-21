Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla pizza etkinliği gerçekleştirildi

Bursa Büyükşehir Belediyesinin, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü çerçevesinde düzenlediği programda down sendromlu bireyler pizza yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bursa Down Kardeşliği Derneği ve Gastro Akademi iş birliğinde düzenlenen etkinlik, 12 down sendromlu çocuk ve ailelerinin katılımıyla Gastro Akademi mutfağında gerçekleştirildi.

Etkinlik için özel olarak hazırlanan önlüklerini giyip şapkalarını takan "özel şefler" tezgahın başına geçip, İtalyan mutfağı şefi İrfan Yalçın'ın tariflerine göre pizzalarını hazırladı.

Açtıkları hamurun üzerine malzemeleri titizlikle yerleştiren katılımcılar, kendi eserleri olan pizzaların fırından çıkmasını sabırsızlıkla bekledi.

Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fethi Yıldız da önlük giyip pizza yapımında özel şeflere yardımcı oldu.

Fırından çıkan pizzaları yiyen down sendromlular, hareketli müzik eşliğinde oyunlar oynayıp gönüllerince eğlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fethi Yıldız, "Ailelerin en büyük kaygısı 'Biz öldükten sonra bu çocuklarımıza ne olacak.' Biz bu kaygıyı ortadan kaldırmak için her zaman yanlarındayız. Bu çocuklarımızın kabiliyetlerini ortaya çıkaracak bu tür etkinlikleri önemsiyorum. Onların gözlerindeki ışıltıyı görünce ne kadar doğru bir iş yaptığımızı anlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gastro Akademi kurucusu Recep Hakan Ziya ise son 5 yıldır bu tür sosyal sorumluluk projelerinde yer aldıklarını bildirdi.

Etkinliğe katılan çocuklara ve ailelerine teşekkür eden Ziya, "Onları senede bir gün değil her gün hatırlamamız gerekiyor. Onlar hayatlarını böyle sürdürecek. Bizim onları topluma daha güzel, daha sağlıklı nasıl kazandırabiliriz, onun derdine düşmemiz gerekli." değerlendirmesinde bulundu.

Bursa Down Kardeşliği Derneği Başkanı Gülay İbiloğlu ise down sendromlu çocukların evlere kapatılmaması ve toplumun onları bir birey olarak görmesi gerektiğini vurguladı.

Onların da duyguları ve hayatları olduğunu ifade eden İbiloğlu, "Bir şeyler yaptıklarında kendilerini çok mutlu hissediyorlar. Sağlık problemleri onları zaten yeterince yıpratıyor. Bu yüzden onlara moral verecek bu etkinlikler çok önemli. Bu çocukların sosyal hayatın içinde olması çok önemli. 21 Mart'ı her zaman hatırlamamız gerekiyor. Bu etkinliğe verdikleri destekler nedeniyle Büyükşehir Belediyesi ve Gastro Akademi'ye çok teşekkür ediyorum." açıklamasını yaptı.

Etkinliğin sonunda özel şeflere, pizza yapımı atölye çalışmasına katılım sertifikaları verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı