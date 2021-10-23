Demet Evgar'ın göğüs dekolteli pozlarına arkadaşlarından yorum yağdı - Haberler
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Demet Evgar'ın göğüs dekolteli pozlarına arkadaşlarından yorum yağdı

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya
Demet Evgar'ın göğüs dekolteli pozlarına arkadaşlarından yorum yağdı

Ünlü oyuncu Demet Evgar, sosyal medya hesabından art arda birbirinden cesur pozlar paylaştı. Evgar'ın bu pozlarına arkadaşlarından olumlu yorum yağdı.

Oyunculuğuyla milyonlar hayranını büyülemeyi başaran Demet Evgar, bu sefer de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme damga vurdu. Güzel oyuncu, Instagram hesabından art arda paylaşımlar yaparak, takipçilerinde binlerce beğeni aldı.

ARKADAŞLARINDAN YORUM YAĞDI

Demet Evgar'ın yaptığı paylaşıma, arkadaşlarından yorum yağdı. Melisa Sözen, Gülcan Arslan, Arzum Onan, Suzan Kardeş ve daha birçok ünlü isim, Evgar'ın fotoğrafının altına olumlu emoji ve yorum bıraktı.

"BİR DE ÜSTTEN BAKAYIM, BİR DE YANDAN"

Ünlü oyuncu ise yaptığı paylaşıma şu notu düştü:Bir de üstten bakayım. Bir de yandan, biraz dil, biraz tüy...

Demet Evgar'ın göğüs dekolteli pozlarına arkadaşlarından yorum yağdı

İşte Demet Evgar'ın fotoğrafları:

Demet Evgar'ın göğüs dekolteli pozlarına arkadaşlarından yorum yağdı

Demet Evgar'ın göğüs dekolteli pozlarına arkadaşlarından yorum yağdı

Demet Evgar'ın göğüs dekolteli pozlarına arkadaşlarından yorum yağdı

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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