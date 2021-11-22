Kayseri Barosu Çocuk Hakları Komisyonu tarafından Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle basın açıklaması yapıldı.

Kayseri Barosu Çocuk Hakları Komisyonu Üyesi avukat Nihal Başpınar Akıncı, Kayseri Adliyesi Seminer Salonu'nda yaptığı konuşmada çocuk haklarının dünya üzerinde bütün çocukların sahip olduğu eğitim, sağlık, yaşama. barınma gibi haklarının hepsini birden tanımlayan evrensel bir kavram olduğunu söyledi.

Bu konuda resmileşen ilk metnin 1924 yılında Milletler Cemiyet tarafından kabul edilen Cenevre Çocuk Hakları Bildirisi olduğunu hatırlatan Akıncı, bu bildirinin 20 Kasım 1989 tarihinde daha geniş olan Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ile değiştirildiğini belirtti.

Akıncı, çocuk hakları sözleşmesinin 1. maddesine göre her bireyin 18 yaşına kadar çocuk olarak kabul edildiğini ve her çocuğun vazgeçilmez haklara sahip olduğunu ifade etti.

Çocukların yaşamaya, eğitime, sağlıklı olmaya, seslerinin duyulmasına, kendilerine adilce davranılmasına hakkı olduğunu anlatan Akıncı, "Çocuk hakları sözleşmesine yön veren temel değerler ayrım gözetmeme, çocuğun yararının gözetilmesi, yaşama ve gelişme ile katılım hakkıdır." dedi.

Akıncı, çocuk haklarına dair sözleşmenin 32. yılını doldurduğunu ve çocukların seslerinin daha çok duyulmasına ihtiyaç olduğunu sözlerine ekledi.

AA / Ergün Haktanıyan - Son Dakika Haberleri

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