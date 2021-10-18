Çin, Financial Times'ı yalanladı: Hipersonik nükleer füze denemedik

Çin, Financial Times (FT) gazetesinin, Ağustos ayında ABD hava savunma sistemlerini aşabilecek, hipersonik (sesten hızlı) bir nükleer başlıklı füze denediği yönündeki haberini yalanladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jao Lican, Ağustos ayında bir uzay aracının yeniden kullanılabilir olduğunu test etmek için rutin bir deneme yaptıklarını söyledi.

FT, Çin'in nükleer başlık taşıyabilen hipersonik füze denemesinin ABD istihbaratını şaşırttığını yazmıştı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), haber hakkında yorum yapmamış ancak "Çin'in askeri kapasitesini artırmaya devam etmesiyle ilgili endişelerimizi dile getirdik" demişti.

ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Karma Komisyonu üyelerinden Mike Gallagher, FT'nin haberinin, Washington için bir harekete geçme uyarısı olması gerektiğini söylemişti.

Gallagher, "ABD rahat tutumunu sürdürürse, 10 yıl içinde yeni Soğuk Savaş'ta Çin'e yenilecek" demişti.

FT'nin iddiası neydi?

FT'ye konuşan beş kaynak, Çin ordusunun, Alçak Dünya Yörüngesi'nde uçan ve hedefine yönelmeden önce dünyanın çevresini dolaşan sesten hızlı aracı taşıyan bir roket fırlattığını söyledi.

Üç farklı istihbarat kaynağının verdiği bilgiye göre, füze hedefini yaklaşık olarak 38 km ıskaladı.

Bu üç kişiden ikisi, Çin'in hipersonik silahlar konusunda ABD'li yetkililerin tahminlerinin çok ilerisinde, şaşırtıcı bir gelişme kaydettiğini belirtti.

Dördüncü bir kaynak, "Bunu nasıl yaptıkları hakkında hiçbir fikrimiz yok" dedi.

FT'ye göre Çin'in yanı sıra ABD ve Rusya da hipersonik füzelerini geliştirmeye çalışıyor.

Hipersonik füzeler sesten en az 5 kat daha hızlı ancak balistik füzelerden daha yavaşlar. Fakat manevra yapabiliyorlar, bu da onları takip ve imha etmeyi son derece zor kılıyor.

FT'ye konuşan Çin'in nükleer silah politikası konusunda uzman olan Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden Taylor Fravel, nükleer savaş başlığı taşıma kabiliyetine sahip hipersonik süzülme aracının, ABD'nin, balistik füzeleri imha etmek üzere kurgulanmış füze savunma sistemini "etkisiz kılabileceğini" söyledi.

Tayvan kaygılı

Batılı ülkeler Çin'in son dönemdeki skeri hareketliliği konusunda kaygı dile getirirken Çin, Batı ülkelerini düşmanca davranmakla suçluyor.

Pekin'in askeri gücü son olarak Tayvan'da kaygı yarattı.

Çin'in çok sayıda savaş uçağını dört gün üst üste Tayvan hava sahasına göndermesinin ardından Tayvan Savunma Bakanı Chiu Kuo-cheng, Çin ile askeri ilişkilerinin son 40 yılın en gerilimli ve kötü seviyesinde olduğunu söylemişti.

Bakan Chiu Kuo-cheng, Çin'in 2025 yılına kadar Tayvan'ı tamamen işgal edebilecek kapasiteye ulaşmasının da mümkün olduğunu belirtti.

Amerikalı askeri yetkililer son aylarda, özellikle Çin'in kıtalararası füzeler için 200'den fazla depo inşa ettiğine ilişkin uydu görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından, Çin'in nükleer kapasitesi hakkında uyarıda bulunmuştu.

Pekin, silah kontrolüne ilişkin anlaşmalara taraf değil ve nükleer politikası konusunda Washington ile görüşmekten kaçınıyor.

Kuzey Kore 'den 'Hipersonik füze denedik' iddiası

Kuzey Kore de, geçen ay yeni tip hipersonik füze denediğini duyurmuştu.

Resmi medyada yeni füze, ülkenin gelecek beş yıl için yaptığı askeri gelişim planının "en önemli beş silahından biri" olarak tanımlanmıştı.