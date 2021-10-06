Çılgın bilim insanından bomba iddia: Herkesten gizleniyor, sonsuza kadar yaşam var

İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü'nden istatistik profesörü Anthony Davison, herkesten sır gibi saklanan araştırmanın detaylarını paylaştı. Davison, bilinenin aksine sonsuza kadar yaşamın var olduğunu ancak bunun insanlarla paylaşılmadığını iddia etti. Indepedent Türkçe'de yer alan habere göre insanların 130 yaşını görmesinin ve bundan da fazla yaşamasının önünde teorik açıdan hiçbir engel yok.

110 YAŞIN ÜSTÜNDEKİ İNSANLARIN VERİLERİ İNCELENDİ

İstatistik profesörü Anthony Davison'ın liderlik ettiği araştırma ekibi, 105 yaşına ulaşanların ve 110 yaşından sonra da hayatta kalanların verilerini inceledi. İlk veri seti, 13 farklı ülkede 110 yaşını aşmış bin 100'den fazla kişinin bilgilerinden oluşuyordu. İkinci veri seti de Ocak 2009'dan Aralık 2015 arasında 105 yaşına basan tüm İtalyanların bilgilerini içeriyordu.

ÖLÜM RİSKİ BELLİ YERDEN SONRA SABİT KALIYOR

Araştırmada ekstrapolasyon ismi verilen matematiksel bir yöntem kullanıldı. Bu yöntem, bir zaman dizisinin kapsadığı dönemin veya verilerin dışındaki değerlerin, geçmiş değerlerden hareketle tahmin edilmesi anlamına geliyor. İncelemeler, yaşlandıkça ölüm riskinin istikrarlı bir şekilde arttığını ama bu riskin sonunda sabit kaldığını ortaya koydu. Bulgulara göre, nihayetinde ölüm ihtimali ve yaşama şansı yüzde 50-50 olmak üzere sabit kalıyordu.

"110 YAŞINDAN SONRA YAZI TURA GİBİ"

Davison, "110 yaşından sonra bir yıl daha yaşamayı neredeyse yazı tura atmak gibi düşünebilirsiniz" dedi ve ekledi: Eğer tura gelirse, bir sonraki doğum gününüze kadar yaşarsınız, gelmezse önünüzdeki yıl içinde öleceksiniz demektir.

İNSAN ÖMRÜNÜN SINIRLI OLMADIĞI ANLAMI YAŞIYOR

Araştırmacılar, eldeki verilere dayanarak, insanların en az 130 yaşına kadar yaşayabileceğini öngörüyor. Fakat Royal Society Open Science isimli hakemli bilimsel dergide yayımlanan bulgular, aslında "insan ömrünün sınırı olmadığı anlamına geliyor" Öte yandan Davison, 110 yaşındayken bile 130'a ulaşma şansının "milyonda bir" olduğunu ifade etti.

"130 YAŞINDAKİ İNSANLAR ARTACAK"

Davidson ayrıca, "130 yaşının altında bir sınır varsa şu anda mevcut olan verileri kullanarak bunu tespit edebilmemiz gerekirdi" diye konuştu. Bilim insanı, yüzyıl içinde 130 yaşına ulaşan insanlar olabileceğini düşünüyor. Zira giderek daha çok kişi 110 yaşına ulaştıkça içlerinden birinin "milyonda bir" olma ihtimali artıyor. Ancak büyük tıbbi ve sosyal ilerlemeler gerçekleşmezse bunun çok üzerinde yaşlara ulaşılması pek mümkün görünmüyor.

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