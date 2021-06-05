Dünya Çevre Günü dolayısıyla Çorum, Tokat ve Kastamonu'da etkinlik düzenlendi

5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Çorum, Tokat ve Kastamonu'da etkinlik gerçekleştirildi.

5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Çorum, Tokat ve Kastamonu'da etkinlik gerçekleştirildi.

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığınca hayata geçirilen Cemre Projesi kapsamında Çorum Kadeş Barış Meydanı'nda açılan stantta vatandaşların atık malzemelerden elde ettikleri geri dönüşümlü ürünler sergilendi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatçı, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Fatih Temur ve Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, standı gezerek geri dönüşümlü eşyaları inceledi.

Programın ardından vatandaşlara çam fidanı dağıtıldı.

Aşgın, burada yaptığı konuşmada, çevre kirliliğinden ötürü dünyada "ekolojik restorasyon" kavramının ortaya çıktığını söyledi.

Dünya Çevre Günü'nün bu yıl "ekolojik restorasyon" temasıyla kutlandığına dikkati çeken Aşgın, "Nasıl ki tarihi eser eskidiğinde onu restore edip eski haline döndürmemiz gerekiyorsa çevreyi de eski haline getirmemiz gerekiyor. Maalesef çevre kirlendi, biz kirlettik. Havayı, suyu biz kirlettik. Tekrar düzeltmek de kirletenlere düşer, bizlere düşer, insanoğluna düşer." dedi.

Çevreyi koruma anlamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı Sıfır Atık Projesi'nin dünya çapında ses getiren bir proje olduğunu anlatan Aşgın, proje kapsamında Çorum'da da önemli çalışmalar yürütüldüğünü sözlerine ekledi.

Tokat

Tokat'ta 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla AK Parti Gençlik Kollarınca düzenlenen etkinlikte vatandaşlara çam fidanı dağıtıldı.

AK Parti Tokat İl Başkanı Cüneyt Aldemir, Hıdırlık Köprüsü yakınlarında düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, çevrenin insanların ve tüm canlıların etkileşim içinde bulunduğu fiziki, biyolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel alanlardan oluştuğunu söyledi.

AK Parti olarak doğaya, çevreye ve bütün yaratılmışlara hürmet gösteren, onların haklarına saygı duyan, her canlının hukukunu koruyan bir anlayışı temsil ettiğini anlatan Aldemir, "Ortak geleceğimiz olan çevreye bakışımızı inanç ve medeniyet değerlerimizden aldığımız güçlü referanslar belirlemektedir. Çevreyi korumak ve yaşatmak konusunda güçlü bir iddianın sahibiyiz. Bugüne kadar ortaya koyduğu hedefleri bir bir gerçekleştiren AK Parti'miz dün olduğu gibi bugün de sürdürülebilir kalkınma anlayışıyla yoluna devam etmektedir. Şehrimizi, ülkemizi ve dünyayı daha yaşanabilir ve temiz çevre ile buluşturmak için çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Grup, daha sonra Gıj Gıj tepesinde çevre temizliği yaptı, vatandaşlara çam fidanı dağıtıldı.

Etkinliğe AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve vatandaşlar katıldı.

Kastamonu

AK Pati Kastamonu Gençlik Kolları tarafından fidan dikimi yapıldı.

Ankara yolunda gerçekleştirilen programa AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, AK Parti İl Başkanı Doğan Ünlü, İl Genel Meclisi Başkanı Güray Parçal, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Akif Güzel, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Oğuz Sayıkoğlu ile vatandaşlar katıldı.

Sayıkoğlu, doğanın ve çevrenin her zaman yanında olduklarını belirterek, 150 fidanı toprakla buluşturduklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan