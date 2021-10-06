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Çekiçle seri cinayetler işleyen katil, idamından önceki son yemeğinde hamburger istedi

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya
Çekiçle seri cinayetler işleyen katil, idamından önceki son yemeğinde hamburger istedi

Amerika Birleşik Devletleri'nde 27 yıl önce 3 kişiyi çekiçle öldüren Ernest Lee Johnson, bugün idam edildi. Johnson'un idam edilmeden önceki son isteği olan hamburger menüsü de yetkililer tarafından hazırlatıldı.

Ernest Lee Johnson isimli adam, 1994 yılında Güney Karolina'nın Colombia kentinde işlediği soygun sırasında önüne çıkan üç mağaza çalışanı 46 yaşındaki Mary Bratcher, 57 yaşındaki Mable Scruggs ve 58 yaşındaki Fred Jones'u pençe çekiçle öldürdü.

Çekiçle seri cinayetler işleyen katil, idamından önceki son yemeğinde hamburger istedi

27 YILDIR HAPİSTEYDİ

27 yıldan bu yana Bonne Terre'deki Missouri eyalet hapishanesinde cezasını çeken Ernest Lee Johnson'un idamına karar verildi. ABD'deki infazlardan önce bir gelenek haline gelen uygulama, Johnson için de yapıldı. Yetkililer, idam edilmeden önce Johnson'un son isteğini sordu.

Çekiçle seri cinayetler işleyen katil, idamından önceki son yemeğinde hamburger istedi

HAMBURGER MENÜSÜ İSTEDİ

Johnson, bugüne kadar idam edilenlerin aksine dikkat çeken bir istekte bulundu. İdam mahkumu, ölmeden önce hamburger ve milkshake yemek istediğini söyledi. Johnson, son lokmalarını yuttuktan sonra ABD saatiyle 18.10'da idam edildi.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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Haber: Çekiçle seri cinayetler işleyen katil, idamından önceki son yemeğinde hamburger istedi - Haberler
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