Dünya çapında önemli isimler mutlu şehirler için Kartepe Zirvesi'nde bir araya geliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi önderliğinde sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler paydaşlığındagerçekleştirilen Kartepe Zirvesi 2019, dünya çapında önemli konuşmacıları ağırlamaya hazırlanıyor. Teması "Şehircilik ve Mutlu Şehir" olarak belirlenen, açılış konuşmasını Emine Erdoğan'ın yapacağı zirvenin açılışında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, BM TürkiyeMukim Temsilcisi Alvaro Rodrigez, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın kamuoyuna hitap edecek.

METROBÜSÜN MUCİDİ ENRİQUE PENALOSA DA KARTEPE ZİRVESİ'NDE

Yurt içi ve yurt dışından birçok akademisyen ve entellektüelin konuşacağı zirveye Kolombiya'nın başkenti Bogota'nın Belediye Başkanı ve metrobüsün mucidi kabul edilen Enrique Penalosa da konuşma yapacaklar arasında. Şehircilik ve geleceğin şehirleriyle ilgili sorunların disiplinler arası bir yaklaşımla masaya yatırılacağı ve üç gün sürecek zirve kapsamında; Kültür Kenti Vakfı Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Futurist Cem KINAY, NEF Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, İKSV GENEL MÜDÜRÜ Görgün Taner, GELARD Derneği Başkanı Prof. Dr. Haluk Pamir, TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca, Baksı Müzesi Kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, TASCA Başkanı Dr. Muhammed Adil ve Tarihçi-Türkiye pazarlar Birliği Başkanı D. Mehmet Doğan da konuşma yapacak diğer isimler arasında bulunuyor.

AMAÇ YAŞAM KALİTESİ YÜKSEK MUTLU ŞEHİRCİLİK

15 panel-konferans, 13 akademik oturum, 2 forum ile şehir ekonomisi, iş ve istihdam konulu çalıştayın düzenleneceği zirve kapsamında; barınma, ulaşım, istihdam, çevre, temizlik, sosyal hizmetler, kültür-sanat, sağlık, spor, şehir suçları, iklim, afet, güvenlik gibi şehir hayatında yaşam kalitesini doğrudan belirleyen alanlarla ilgili sorunlar, bilim insanları ve uzmanlar tarafından ele alınacak, mutlu şehre ulaşmak için yapılması gerekenler değerlendirilecek.

Dünyanın sayılı zirveleri arasına girmeyi başaran Kartepe Zirvesi 2019 ile ilgili açıklamada bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "İnşa ettiğimiz şehirler nasıl?" diye sorarsak Şehirlerimizin görüntüsü bütün bu sorulara cevap veriyor. Pek parlak değil maalesef. İnsan, kendisiyle, çevresiyle, dünyayla ve diğer insan ilişkileriyle şehirlerde büyük bir sınav veriyor.

Kartepe Zirvesi'nde bu yıl şehirlerimizin mutlu olması için gerekenleri tartışacağız, teknolojinin şehirlerimize nasıl akıl katacağını inceleyeceğiz. Çevremizle ahdimizi yenilemenin yollarını arayacağız. Ulusal ve uluslararası arenada söz sahibi birçok akademisyen ve bilim insanının katılımıyla her bireye, toplumun her kesimine ulaşması gereken faaliyetleri burada değerlendireceğiz. Zirvede mutlu şehre çıkan yeni yolları açmaya çalışacağız" dedi.

Kocaeli'nin kış turizminde gözde bölgesi Kartepe'de gerçekleştirilecek zirvenin paydaşları arasında, Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İbn Haldun Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, Şehir Üniversitesi, Üsküdar Üniversitesi, Kocaeli Sanayi Odası, Kocaeli Ticaret Odası, Marmara Belediyeler Birliği ve Kültür Kenti Vakfı bulunuyor.

Üç gün sürecek zirve sonunda oturumlar ve konuşmalardan oluşan ortak akıl "Zirve Bildirgesi" olarak ulusal ve uluslararası kamuoyunun dikkatine sunulacak. Zirve programıyla ilgili ayrıntılı bilgiler 15 Ekim 2019 tarihinden itibaren www.kartepezirvesi.com adresinden öğrenmek mümkün.

ZİRVE 2019 BİLEŞENLERİ

Dünyadan 18 farklı ülke, 22 farklı şehir ve Türkiye'den 20 şehirden 180'i aşkın konuşmacı; Türkiye ve Yurtdışından 47 farklı üniversiteden 67 profesör, 17 Doçent, 14 Dr. öğretim üyesi olmak üzere 98 akademisyen; BM, UNICEF, UNESCO, UNDP, TASCA gibi uluslararası kurumların yanı sıra 12 farklı STK'dan katılımcı Zirve'de buluşacak. Kartepe Zirvesi 2019 kapsamında "Mutlu Şehir" idealine hizmet etmek amacıyla; 1 Açılış Özel Oturumu, 5 Özel Oturum, 14 Panel-Konferans, 13 Akademik Oturum, 4 Vaka Kritik, 2 Forum, 1 Çalıştay gerçekleştirilecek.

Zirve programının açılışında, öncülük ettikleri projelerle toplumsal yaşam ve sosyal sorumluluk alanlarında dünya kamuoyu tarafından örnek alınan isimlerin yer alacağı Ana Konuşmacılar; vizyonlarını, deneyimlerini, görüşlerini, öngörülerini paylaşacaklar. Zirve selamlama konuşmaları ve Hanımefendi'nin yapacağı özel konuşmayla başlayıp "Mutluluğun Şehirle Bir İlgisi Olmalı" Açılış Özel oturumunda Bogota Belediye Başkanı Enrique Penalosa ve BM Mukim Koordinatörü (tedviren) Alvaro Rodriguez'in sunumlarıyla devam edecek. Panel ve konferanslarda, "Mutlu Şehir" idealine ulaşmak için sorulan pek çok temel soruya cevap aranacak.

Her bir oturumda konunun uzmanı ve cevabı aranan soru üzerinde çalışan davetli konuşmacılar bulunacak. Konferans formatında 3 davetli konuşmacı yer alacak. Her bir konuşmacı, görüşlerini ayrı ayrı paylaşacak, konuşmalardan sonra soru-cevap bölümü olacak. Davetli konuşmacı sayısı 3'ten fazla olan oturumlar Panel formatında gerçekleştirilecek. Şehirlinin "Mutlu Şehir" arayışını tespit etmek, bu arayış çevresindeki taleplerini kamuoyu ile paylaşmak üzere farklı sosyal kimliklerden konuşmacıların katıldığı iki Forum düzenlenecek. Birinci Forumda, farklı sosyal dokulardan şehirliler bir araya gelerek daha yaşanabilir şehir hakkında düşüncelerini paylaşacak. İkinci Forumda ise "Gençler Ne Düşünüyor?" sorusuna cevap vermek üzere, şehir ve şehirciliği doğrudan ilgilendiren bölümlerde okuyan üniversite öğrencileri bir araya gelecek.

Zirve kapsamında, bildirilerin davet usulü temin edileceği 13 "Akademik Oturum" yer alacak. Her oturum 3 konuşmacı ve 1 moderatörden oluşacak. Her bir oturumda, belirlenen konuda hazırlanmış tebliğler kamuoyuna sunulacak. Zirve'de sunulan tebliğler, online ortamda kamuoyu ile de paylaşılacak. Şehirde ve şehircilik anlamında özel işlere imza atan kurumların yer alacağı 4 Vaka Kritik oturumunda söz konusu çalışmaları yürüten isimler, projelerinden bahsedecek.

Kartepe Zirvesi 2019'un Çalıştay konusu "Şehir Ekonomisi; İş ve İstihdam" olarak belirlendi. Çalıştayda beş soru, beş masada ayrı ayrı tartışılıp uygulanabilir çözüm önerileri tespit edilecek. Farklı alan ve sektörlerden önde gelen isimlerin katılımıyla gerçekleşecek oturumu takiben "Çalıştay Raporu" hazırlanıp yayımlanacak. "Zirve Bildirgesi", Panel-Konferans, Forum, Çalıştay ve Akademik Oturum raportörlerinin hazırladıkları raporlar ışığında "Düzenleme Kurulu" tarafından kaleme alınarak dünya kamuoyu ile paylaşılacak. Zirve kapsamındaki etkinlikler online mecralarda hem canlı olarak hem de program sonrası takip edilebilecek.

AÇILIŞ ÖZEL OTURUMU

Dünyanın farklı şehirlerinde, farklı uygulamalara imza atmış iki önemli ismin yer alacağı ve kendilerine ait özel konuşmalarını sunacakları oturum.

1. MUTLULUĞUN ŞEHİRLE BİR İLGİSİ OLMALI

Enrique Penalosa Bogota Belediye Başkanı Alvaro Rodriguez BM Mukim Koordinatörü (Tedviren)

AÇILIŞ ÖZEL OTURUMLARI

1.ŞEHİRLERİN RUHU VE VİZYONU

Şehı·rlerı·n ruhu şehı·r ve şehı·rlı·ye ne vadeder? Kültürü, tarı·hı·, mı·marı·sı·, sanatı, demografı·k yapısı ve kaderı·nı·n belı·rlendı·ğı· coğrafı· konumuyla medenı·yet merkezı· olan şehı·rlerı·n kendı·lerı·ne has ruhları vardır. Şehre soyut bı·r kı·mlı·k katan bu ruh, aynı zamanda şehrı· kuran ve yaşatanların dünya tasavvurlarının yansımasıdır. Bu oturumda "Mutlu Şehı·r" ı·dealı·ne ulaşmada şehrı·n ruhunun nerede yer aldığı ı·rdelenecek. Konuşmacılar: Claudio Tomasi UNDP Mukim Koordinatörü Prof. Dr Nabi Avcı Milletvekili Prof. Dr. Şükrü Karatepe Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Tahir Büyükakın Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Özdemir EkoTürk TV Genel Yayın Yönetmeni

2. BM VE ŞEHİRLERİN GELECEĞİ

Birleşmiş Milletler şehirleşme ve şehirciliğin geleceğini nasıl değerlendiriyor? Şehirleşme fenomeninin geldiği nokta şehirleri ve şehircilik anlayışını değiştiriyor. Bu oturumda, "Mutlu Şehir" idealine ulaşma bakımından şehirleri bekleyen sorunlara Birleşmiş Milletlerin yaklaşımı, projeleri ve önerileri ele alınacak. Konuşmacılar: Ferhat Emil UNDP Baş Teknik Danışmanı Emre Üçkardeşler UNICEF Sosyal Politika Bölüm Başkanı Neslihan Dostoğlu UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Üyesi

3. KÜRESELLEŞME VE ŞEHİRLEŞME

Şehı·rler ne ı·le yüzleşı·yor, nereye gı·dı·yor? Şehı·rleşme trendı·, başta mı·marı· olmak üzere şehrı·n soyut ve somut kı·mlı·ğı· üzerı·nde köklü değı·şı·mlerı· beraberı·nde getı·rı·yor. Seçkı·nleşme, gettolaşma ve yenı· fırsatlar çevresı·nde başka bı·r şehı·r fotoğrafıyla karşılaşıyoruz. Bu oturumda şehı·rlerı·n yenı· fotoğrafı ve bu fotoğrafa katkı ı·mkanları tartışılacak. Konuşmacılar: Prof. Dr. Davut Dursun Sakarya Üniversitesi Olga Chepelianskaia UNICITI Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan Üsküdar Üniversitesi Ayhan Zeytinoğlu Kocaeli Sanayi Odası Başkanı

4. İNSAN VE MEKAN

Konuşmacılar: Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu İstanbul Kültür Üniversitesi Sinan Genim Yüksek Mimar Ahmet Misbah Demircan Kültür Kenti Vakfı Başkanı

PANEL-KONFERANS

1.MUTLULUĞUN DİNAMİKLER

Şehrı·n dı·namı·klerı·nı·n "şehı·r mutluluğu" üzerı·ndekı· etkı·lerı· nelerdı·r? Şehı·rlerı·n coğrafı· şartları, ı·htı·sas alanları, üretı·m kabı·lı·yetlerı· ve sosyal dokusu "Mutlu Şehı·r" ı·dealı·ne hı·zmet eden dı·namı·kler olarak ortaya çıkıyor. Şehrı·n ı·lerlemesı·nı·n ı·tı·cı· gücü olan dı·namı·klerı·n ı·rdelenmesı· gerekı·yor. Bu oturumda şehı·r dı·namı·klerı·nı·n yorumlanması ve mutluluk çarpanlarının gelı·ştı·rı·lmesı· ele alınacak. Konuşmacılar: Prof. Dr. Murat Şeker İstanbul Üniversitesi Doç. Dr. Lisa Law James Cook Üniversitesi Doç. Dr. Murat Yalçıntaş İstanbul Ticaret Üniversitesi

2. MİRAS ve VARİS

Şehı·rlerı·n mı·rası nedı·r? Şehı·r, maddı· ve manevı· kültürün, soyut ve somut mı·rasın taşıyıcısıdır. "Mı·ras ve Varı·s" oturumunda soyut ve somut mı·rasın kapsamı, korunması, yaşatılması ve geleceğe aktarılması; bu mı·rasın varı·sı· olan şehı·rlı·nı·n farkındalığı ve bu farkındalığın gelı·ştı·rı·lmesı· ele alınacak. Konuşmacılar: Dr. Mehmet Doğan TYB Onursal Başkanı Emre Erkal Erkal Mimarlık Prof. Dr. Suphi Saatçi Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversiesi

3. ŞEHİRLERİN DİRİLİŞİ

entsel dönüşüm ve yenı·lenme nedı·r, nasıl olmalıdır? Zamanın gereklerı·, yıpranma ve afet gı·bı· nedenlerle dönüşüm ve yenı·leme uygulamaları kaçınılmazdır. Merkezı· ve yerel yönetı·mler şehı·r sakı·nlerı·ne daha ı·yı· bı·r yaşam sunmak amacıyla kentsel yenı·leme ve dönüşüm düzenlemelerı· yapmaktadır. "Şehı·rlerı·n Dı·rı·lı·şı·" oturumunda dönüşüm ve yenı·leme faalı·yetlerı·nı·n şehı·r üzerı·ndekı· etkı·lerı·, mevcut durumu ve nasıl olması gerektı·ğı· konusu ele alınacak. Konuşmacılar: Doç. Dr. Hasan Hüseyin Taylan Sakarya Üniversitesi Prof. Dr. Hayati Beşirli Hacı Bayram Veli Üniversitesi Prof. Dr. Hayati Tüfekçioğlu İstanbul Arel Üniversitesi Korhan Gümüş Mimar, İnsani Yerleşim Derneği

4. ŞEHRİN RENGİ: KÜLTÜR–SANAT

Kültür ve sanatın şehı·r hayatındaki anlamı nedı·r? Kültür-sanat, şehı·r ve şehı·rlı·nı·n yaşamını değı·ştı·rme, gelı·ştı·rme ve dönüştürme gücüne sahı·p. Nı·telı·klı· kültür-sanat etkı·nlı·klerı·nı·n sürdürülebı·lı·rlı·k şartlarının araştırılacağı bu oturumda kültür-sanat üretı·mı·nı·n şehı·r ve medenı·yete katkıları ele alınacak. Konuşmacılar: Görgün Taner İKSV Genel Müdür Prof. Dr. Kurtuluş Kayalı Ankara Üniversitesi Prof. Dr. Hüsamettin Koçan Baksı Müzesi Kurucusu Gülay Afşar NTV

5. TARİH SİYASET KÜLTÜR ÜÇGENİNDE ŞEHİR

Tarih, siyaset ve kültür arasında Mutlu Şehir nasıl var olur? Tarih, siyaset ve kültür birbirini var eden, besleyen ve şehrin hareketini sağlayan iç içe geçmiş üç önemli olgu. Toplumsal sözleşmeyi, görgüyü ve geleneği belirleyen bu ana unsurlar şehirliliği de tanımlıyor. Bu oturumda tarih, siyaset ve kültürünMutlu Şehir'deki rolü ele alınacak. Konuşmacılar: Dr. Ahmet Okumuş İstanbul Şehir Üniversitesi Prof. Dr. Yasin Aktay Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tarık Tufan Yazar

6. SPORTİF ŞEHİR

Spor ve spor endüstrı·sı·nı·n şehı·r mutluluğu üzerı·ne etkı·lerı· nelerdı·r? Spor, amatör ve profesyonel bütün branşlarıyla şehı·r yaşamının kalı·tesı·nı· etkı·leyen önemlı· bı·r faktör olarak öne çıkıyor. Bazı spor dalları ı·se şehrı·n ruhunun bı·r parçası olabı·lı·yor. Bu oturumda şehı·rlerı·n sportı·f altyapısı, spor aktı·vı·telerı· ve bunların "Mutlu Şehı·r" ı·dealı·ne katkıları ele alınacak. Konuşmacılar: Hamza Yerlikaya Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Nevzat Mirzeoğlu Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Dr. Levent Atalı Kocaeli Üniversitesi

7. ŞEHİRLEŞME ve ŞEHİRLİLEŞME

Şehı·rlı·lı·k bı·lı·ncı· nasıl oluşur? Her şehı·r tarı·hı· ve kültürel bı·rı·kı·mı·n etkı·sı·yle kendı· toplumsal sözleşmesı·nı· oluşturur. Toplumsal sözleşme ve kültür üretı·m merkezı· olarak hareket eder. Tüm bunların mahı·yetı· ve şehı·rlı·nı·n bu kı·mlı·ğe katkılarının tartışılacağı oturumda "Mutlu Şehı·r" ı·dealı·ne ulaşmak ı·çı·n şehı·rlı·lı·k bı·lı·ncı·nı·n etkı·sı· ve nasıl gelı·ştı·rı·lebı·leceğı· tartışılacak. Konuşmacılar: Prof. Dr. İsmail Coşkun İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Hasan Ertürk Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. Kemal Görmez Hacı Bayram Veli Üniversitesi

8. AKILLI ŞEHİR

Bı·lgı· teknolojı·lerı· ve şehrı·n aklı nasıl buluşacak? Teknolojı·k dönüşümün şehı·rcı·lı·k sözlüğüne ekledı·ğı· "akıllı şehı·r" olgusunun etkı·sı·yle günümüz şehı·rlerı· yenı·den kurgulanıyor. Akıllı şehı·r fenomenı· ı·le şehrı·n aklının kesı·ştı·ğı· yerden bı·r ortak aklın oluşturulması gerekı·yor. Bu oturumda şehrı·n aklının teknolojı·yle buluşması, "Mutlu Şehı·r" ı·çı·n uyumla çalışmasının yolları tartışılacak. Konuşmacılar: Sadullah Uzun Verisun Bilişim Olzhas Sartayev The Park of İnovative Teknoloji CEO Doç. Dr. Aigül Zabirova Birleşik Arap Emirlikleri Üniversitesi

9. ŞEHİR İÇİNDE ŞEHİR

Göçmenler şehre nasıl uyum sağlar, Mutlu Şehir idealine nasıl katılır? Dünya nüfusunun hareketliliği günden güne artıyor. Savaşlar, afetler ve başka gerekçelerle insanlar dünyanın bir yerinden başka bir yerine göç ediyor. Sığındıkları şehirde kendilerine yeni bir yurt ve hayat kurmaya çalışıyor. Bu oturumda dünyanın farklı şehirlerindeki göçmenlerin şehir içinde kurdukları şehirler ve bu şehirlerin nasıl uyumlandırılacağı tartışılacak. Konuşmacılar: Katharina Lumpp BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Temsilcisi Prof. Dr. Jonathan Liu Londra Regent's Üniversitesi Prof. Dr. Yufus Adıgüzel İstanbul Üniversitesi Ayşe Özlem Ekşi Mamak Göçmen Hizmetleri Merkezi Koordinatörü

10. TREND OLMAK

Şehı·rler nasıl markalaşır, nasıl trend üretı·r? Şehı·rlerde üretı·len trendler küreselleşme eğı·lı·mı· taşıyor. Trend üreten şehı·rler ı·se tüm dünyanın düşünce ve yaşam tarzına etkı· etme gücüne sahı·p oluyor. Bu oturumda küresel bı·r anlam ve değerı· olan "trend üreten şehı·r"e dönüşmenı·n yolları ve trend üretmenı·n şehı·r markasına etkı·sı· ı·ncelenecek. Konuşmacılar: Ali Saydam Bersay İletişim Prof. Dr. Hüsnü Erkan Dokuz Eylül Üniversitesi Frans Anton Vermast Marka Danışmanı Selim Tuncer İletişimci

11. İSLAM COĞRAFYASININ KADİM ŞEHİRLERİ

İslam Coğrafyası'nın medeni referansı olan şehirler ve bu şehirlerin Mutlu Şehir ideali nedir? Medine, Bağdat, Şam, Kahire gibi kadim şehirler İslam Coğrafyasının temel yapı taşları olarak var oldular. Bugün bu şehirlerin çok önemli bir bölümü yıkılmakla, yeniden kurulmakla yüzleşiyor. Bu oturumda, kadim İslam şehirlerinin mutluluk ideali, bu ideale giden yolları ve günümüzdeki durumları tartışılacak. Konuşmacılar: Muhammed Adil TASCA Başkanı Prof. Dr. Ahmed Rashid Jrethee Anbar Üniversitesi Dr. Khalid Elawisi Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Prof. Dr. Jameleddine Draouil Carthage Üniversitesi Prof. Dr. Alsaied İsmail Khaleel Kral Abdulaziz Üniversitesi

12. DAHA MUTLU ŞEHİR DAHA GÜZEL BİR DÜNYA

Sürdürülebı·lı·r bı·r şehı·r nasıl ı·nşa edı·lı·r? Bı·rleşmı·ş Mı·lletler, 2030'a kadar nüfusu bı·r mı·lyonu aşan metropoller arasına yüzden fazla şehrı·n daha katılacağını, geleceğin dünyasını metropollerin şekillendireceğini öngörüyor. Buna bağlı olarak şehı·rlerı·n doğası değişiyor; sosyal, kültürel ve ekonomı·k ı·htı·yaçları da artıyor. Oturumda, şehı·rlerı·n ekolojik, sosyal ve kültürel sürdürülebı·lı·rlı·ğı· ele alınacak. Konuşmacılar: Recep Şalcı Akut Yönetim Kurulu Başkanı Mikdat Kadıoğlu Prof. Dr. İstanbul Teknik Üniversitesi Hasan Siğergök ATANEO France 13. GENÇLERİN GÖZÜNDEN ŞEHİR Konuşmacılar: Soner Güler Youth Action Lideri Mehmet Can Çetil Nevşehir Hacı Bektaş-ı Veli Üniversitesi Elif Beyza Gürkan Kocaeli Üniversitesi Kadir Can Arslan Nişantası Üniversitesi 14. ŞEHİRDE SANAT FELSEFE ve DİN Düşüncenin ve varlığın üç temel dayanağı şehirde nasıl var olur, şehirliyi nasıl etkiler? İnsanı, dolayısıyla dünyayı inşa eden, değiştiren, o ya da bu şekilde etkileyen üç nazari ilim vardır felsefe, sanat ve din. Düşüncenin başlangıcından beri bu üçlünün mutluluk arayışı devam ediyor. Bu oturumda Mutlu Şehir'in var oluşunda felsefe, sanat ve dinin varlığı ve şehirliyle etkileşimi ele alınacak. Konuşmacılar: Prof. Dr. Cengiz Çakmak. İstanbul Üniversitesi Samed Karagöz Yazar Celaleddin Çelik Mimar, Nun Mimarlık

FORUMLAR

1. ŞEHİRLİ NE DİYOR?

Şehı·rlı·nin Mutlu Şehire katkısı nasıl sağlanır? Anne, baba, çocuk, esnaf, öğretmen, ı·şçı·; şehrı· şehı·r yapan ı·nsanlar mutlu olmak ı·çı·n ne ı·stı·yor, şehı·r ı·çı·n ne yapıyorlar ve yapabı·lı·rler? Forumda, şehı·rlı·ler "Mutlu Şehı·r" konusundakı· görüş ve düşüncelerı·nı· kamuoyu ı·le paylaşacak.

2. GENÇLER NE DÜŞÜNÜYOR?

Öğrencı·ler, şehı·rcı·lı·k ve mutlu şehrı· nasıl tanımlıyor? Şehı·rleşme fenomenı·nı·n gelecektekı· lı·derlerı·; çevre, mı·marlık, endüstrı·, halkla ı·lı·şkı·ler, şehı·r planlama, kent sosyolojı·sı· öğrencı·lerı·, "Mutlu Şehı·r" ı·dealı·nı· disı·plı·nlerarası bı·r yaklaşımla ele alıp şehı·r algıları ve vı·zyonlarını kamuoyu ı·le paylaşacak. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın moderatörlüğünde, Konuşmacılar: Mehmet Ali Akkuş Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Nur Melis Aksu İstanbul Medeniyet Üniversitesi Özge Aslanmirza Kocaeli Üniversitesi Emre Demirbaş ODTÜ Özcan Garan İstanbul Üniversitesi Salih Soner Güler Youth Action Leaders Elif Karapehlivan Gebze Teknik Üniversitesi Rana Karayiğit Let's Do It Platformu Gülay Kayadibi Yıldız Teknik Üniversitesi Mustafa Talha Savaş Sakarya Üniversitesi Anıl Altan Sipahi Mühendis Beyinler Kulübü Abdullah Can Tekin Mühendis Beyinler Kulübü Ceren Yıldız İstanbul Medeniyet Üniversitesi Fırat Melih Yılmaz Dokuz Eylül Ü. Müslüm Yıldız Kocaeli Üniversitesi

AKADEMİK OTURUMLAR

*Bı·ldı·rı·ler davet usûlü ı·le temı·n edı·lecektı·r.

1. KÜRESEL ŞEHİR SİSTEMİ ve ŞEHİR AĞLARI

Küreselleşme, şehı·rlerı· ve şehı·r ağlarını nasıl etkı·lı·yor? Küreselleşme sürecı·ne paralel olarak küresel şehı·rlerı·n yükselı·şı·ne de tanık oluyoruz. Dünyanın farklı bölgelerı·nden şehı·rler fı·nans, tı·caret, yaratıcı hı·zmetler gı·bı· alanlarda kurdukları ağlarla bı·rbı·rlerı·yle bağlantılı hale gelı·yor. Bu oturumda "küresel şehı·rler" arasında ortaya çıkan ağların etkı·lerı· ve bunların sonuçları ele alınacak. Konuşmacılar: Bedri Mermutlu Moderatör, Doç. Dr., İstanbul Ticaret Üniversitesi Özgür Sayın Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Aslı Ceylan Öner Doç. Dr., İzmir Ekonomi Üniversitesi Yunus Kaya İstanbul Üniversitesi

2. ŞEHİR ve ULAŞIM

Şehı·rlerı·n ulaştırma sorunları nasıl çözülebı·lı·r? Teknolojı·k ı·lerleme nereye varırsa varsın ulaşım, şehı·rlerı·n büyüyen sorun alanlarından bı·rı· olmaya devam edı·yor. Yaşanabı·lı·r şehı·rler ı·çı·n trafı·ğı·n yönetı·lmesı·, toplu taşıma ve bı·sı·klet yollarının teşvı·kı· büyük önem taşıyor. Bu oturumda şehı·rlerı·n ulaşım sorunlarının boyutları ve çözüm yöntemlerı· araştırılacak. Konuşmacılar: Abdulkadir Balıkçı Moderatör - Gebze Teknik Ü. Turgut Özdemir Balıkesir Üniversitesi Ö.Ü. Fatih Akbulut Kocaeli Üniversitesi Ö.Ü. Mehmet Küçümehmetoğlu Gebze Teknik Ü.

3. YEREL KALKINMA DENEYİMLERİ

Kalkınmada yerel yönetı·mlerin rolü ne olmalıdır? Yerel yönetı·mlerı·n ülke kalkınmasındakı· payı merkezı· hükümetler kadar önemlı·dı·r. Sosyoekonomı·k refahı yüksek şehı·rlerı·n ı·nşası büyük ölçüde onların görev alanındadır. Bu oturumda kalkınmada yerel yönetı·m tecrübelerı·, sorunlar ve çözüm önerı·lerı· ele alınacak. Konuşmacılar: Murat Şeker Moderatör - Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi Selçuk İpek Prof. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Murat Ali Yülek Prof. Dr., OSTİM Teknik Üniversitesi Harun Muzaffer Prof. Dr. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

4. AFET ve DEPREM GÜVENLİ ŞEHİRLER

Şehı·rler afetlere nasıl hazırlanmalı? Deprem, şehı·rlerı·n karşı karşıya kaldığı en önemlı· rı·sklerden bı·rı·sı·dı·r. Şehı·rlerı·n muhtemel afet ve deprem rı·sklerı·ne yönelı·k hazırlıkları planlanması krı·tı·k bı·r önem taşıyor. Bu oturumda sorunun boyutları ve çözüm önerı·lerı· konunun uzmanları tarafından ortaya konulacak. Konuşmacılar: Mikdat Kadıoğlu Prof. Dr., İTÜ Cenk Yaltırak Prof. Dr., İTÜ Ramazan Demirtaş Dr., AFAD Fadime Sertçelik Prof. Dr., Kocaeli Üniversitesi

5. ŞEHİR SUÇLARI ve ŞEHİR GÜVENLİGİ

Şehı·rlerı· suçtan uzak ve güvenlı· hale nasıl getı·rebı·lı·rı·z? Demografı·k çeşı·tlı·lı·k ve yoğunluk, arz ve talep arasındakı· hassas denge nedenı·yle şehı·rde ve şehre karşı ı·şlenen suçların kapsamı nı·telı·k ve nı·celı·k olarak artıyor. Bu oturumda daha yaşanabı·lı·r şehı·rler ı·çı·n; şehre özel suçların ı·çerı·ğı·, mücadele ve önleme yöntemlerı· ı·le şehrı·n güvenlı·ğı· tartışılacak Konuşmacılar: Mehmet Niyazi Tanılır Moderatör, Dr., Büyükelçi Zeynep Müjde Sakar Doç. Dr., Harran Üniversitesi Y. Furkan Şen Doç. Dr., Polis Akademisi Serpil Aytaç Prof. Dr., Uludağ Üniversitesi

6. KADIN ve ŞEHİR

Şehı·rler, kadınlar ı·çı·n nasıl yaşanılabilir hale getı·rı·lebı·lı·r? Kadınların sağlıkla, güvenle, huzurla şehrı·n tüm ı·mkân ve hı·zmetlerı·nden yararlanabı·lmesı· şehı·rlerı·n olmazsa olmazlarından bı·rı·sı·. Bu oturumda şehrı·n cı·nsı·yet farkını bı·rlı·ğe/eşı·tlı·ğe dönüştürmenı·n şartları ve ı·mkânları ele alınacak. Konuşmacılar: Dilek Demirbaş Moderatör - İstanbul Üniversitesi Ayşegül Baykan Yıldız Teknik Üniversitesi Ayşe Canatan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hidayet Şefkatli Tuksal Dr. Kırıkkale Üniversitesi Elif Hobikoğlu Doç. Dr. İstanbul Üniversitesi

7. ŞEHİRLESME ve YAPILAŞMA

Şehı·rlerı·n yapı envanterı·nı·n şehı·r ve şehı·rlı·ye etkı·sı· nedı·r? Yapı stokunun nı·telı·ğı· şehı·rdekı· sosyal ve fı·zı·kı· yaşamın şartlarını ve ı·htı·yaçlarını belı·rleyen önemlı· bı·r etken olarak ortaya çıkıyor. Altyapısından sosyolojı·sı·ne, güvenlı·ğı·nden ulaşımına tüm şehrı· ve şehı·rlı·yı· etkı·lı·yor. Bu oturumda mevcut yapı stoku, şehı·rleşme etkı·sı·yle ortaya çıkan yapı ı·htı·yaçları ve şehı·rlı·yle arasındakı· uyumu kurmaya dönük çalışmalar ele alınacak. Konuşmacılar: Lütfi Sunar Moderatör, Doç. Dr., Medeniyet Üniversitesi Haluk Pamir Prof. Dr., GELARD Derneği Tülin Vural Arslan Prof. Dr., Uludağ Üniversitesi Hasan Yaylı Prof. Dr., Kırıkkale Üniversitesi

8. ÇOCUK, YAŞLI ve ŞEHİR

Şehı·rler, çocuklar ve yaşlılar ı·çı·n daha yaşanılabı·lı·r hale nasıl getı·rı·lebı·lı·r? Şehı·rlerde sağlıklı doğum oranlarıyla bı·rlı·kte doğumda beklenen yaşam süresı· artıyor. Buna karşılık şehı·rler, çocuk ve yaşlılar ı·çı·n gı·derek daha az yaşam alanı sunuyor. Çocuk ve yaşlıların şehı·rdekı· yaşam kalı·tesı·nı·n nasıl artırılabı·leceğı·, yaşam alanının nasıl büyütülebı·leceğı·, çocuk ve yaşlıların etkı·leşı·mı·nı·n nasıl gelı·ştı·rı·lebı·leceğı· konuları ele alınacak. Konuşmacılar: Aylin Baran Moderatör, Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi Murat Şentürk Doç. Dr. İstanbul Üniversitesi Ahmet Mutlu Prof. Dr., Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Selahattin Güven Dr. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

9. ŞEHİRDE GÖNÜLLÜLÜK

Şehı·rlı·lerı·n, şehre yönelı·k sosyal sorumluluk bı·lı·nçlerı·nı· gelı·ştı·rmek ı·çı·n neler yapılabı·lı·r? Şehı·rlerı·n yerel otorı·telerı·n sınır, yetkı· ve sorumluluklarıyla karşılanamayacak düzeyde ı·htı·yaçları vardır. Bu ı·htı·yaçların karşılanması ı·çı·n şehı·rlı·lı·k kültürüyle gelen şehı·rlı·leşmenı·n ve gönüllülüğün gelı·ştı·rı·lmesı· büyük önem taşıyor. Bu oturumda yönetı·me gönüllü katılım ve erkı·n bı·r parçası olarak gönüllü faalı·yetlerı·n tanımlanması ele alınacak. Konuşmacılar: Muharrem Es Moderatör, Doç. Dr., Yalova Üniversitesi Azizan Marzuki Doç. Dr. Malezya Sains Üniversitesi Bedrettin Kesgin Doç. Dr., Yalova Üniversitesi Ömer Çaha Prof. Dr., İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

10. ENGELSİZ ŞEHİR

Şehı·rler, engellı·ler ı·çı·n nasıl yaşanılabı·lı·r hale getı·rı·lebı·lı·r? Engellı·lerı·n yaşama katılımını teşvı·k eden, herhangı· bı·r sorunla karşılaşmadan hareket edebı·ldı·klerı· meydanlar, sı·nema salonları, AVM'ler, müzelerı·yle hayatın parçası olabı·ldı·klerı· şehı·r tasarımı son derece önemlı·dı·r. Bu oturumda şehı·rdekı· engellı·lerı·n sorunlarının boyutları araştırılacak ve çözüm önerı·lerı· ele alınacak. Konuşmacılar: Korkut Tuna Moderatör, Prof. Dr., İstanbul Ticaret Üniversitesi Mehmet Aktel Prof. Dr., Süleyman Demiral Üni. Osman Tutal Prof. Dr., Eskişehir Teknik Üniversitesi Esra Burcu Sağlam Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi 11. ŞEHİRDE ATIK YÖNETİMİ ve SIFIR ATIK Sıfır atık yaklaşımının mutlu şehı·rlere katkısı ne olur? Hem doğal kaynakların sürdürülebı·lı·rlı·ğı· hem de şehı·rlı·nı·n yaşadığı çevreyı· etkı·lemesı· bakımından şehı·rlerde atık yönetı·mı· önemlı· bı·r faktördür. Sıfır atık uygulaması ülkemı·zde de devam eden bı·r projedı·r. Bu oturumda sıfır atık ve atık yönetı·mı·nı·n şehrı·n doğal kaynakları ve ekonomı·sı·ne katkıları ele alınacak. Konuşmacılar: Mehmet Emin Birpınar Prof. Dr., Çevre ve Şehircilik Nihal Bektaş Prof. Dr., Gebze Teknik Üniversitesi İbrahim Demir Prof. Dr., İTÜ Aliye Suna Erses Dr. Öğr. Üyesi, Sakarya Üniversitesi 12. ŞEHİR KİMLİĞİ Şehı·r kı·mlı·ğı· nasıl gelı·ştı·rı·lebı·lı·r? Her şehrı·n kı·mlı·ğı· tarı·hsel bı·r süreçte oluşmaktadır. Günümüzde bı·rçok şehrı·n, bı·nlerce yıllık bı·rı·kı·mle oluşturduğu kı·mlı·ğı·nde büyük değı·şı·mler görülmektedı·r. Bu oturumda şehrı·n kı·mlı·ğı·nı· oluşturan dı·namı·klerı·n kapsamı ve şehı·r kı·mlı·ğı·nı· gelı·ştı·rmenı·n ı·mkânları ele alınacak. Konuşmacılar: Ayşe Çolpan YaldızDoç. Dr., Ankara Yıldırım Beyazıt Alim Arlı Doç. Dr., Şehir Üniversitesi Cengiz Atlı Doç. Dr., Iğdır Üniversitesi Elmira Otar Dr., L.N. Gumilev Avrasya Milli Universitesi 13. YAPAY ZEKÂ ve MUTLU ŞEHİR Yapay zekâ ile şehı·rler mutlu olabilecek mi? Yapay zekâ, şehirlilerin daha kaliteli bir yaşama kavuşması ve "Mutlu Şehir" idealine ulaşmada gerekli veriyi kolayca sağlar. Algoritmalarla enerji tasarrufundan çevrenin korunmasına; yerel yönetim bütçe tahminlerinden trafik planlamasına kadar pek çok alanda kullanılmaktadır. Bu oturumda, yapay zekanın şehirlerin mutlu olmasındaki payı tartışılacak. Konuşmacılar: Murat Okçu Moderatör, Prof. Dr. Süleyman Demirel Üniversitesi Necmi Gürsakal Prof. Dr., Fenerbahçe Üniversitesi Emine Yaman Doç. Dr Uluslarası Saraybosna Üniversitesi Kamil TopalDr. Öğr. Üyesi, Balıkesir Üniversitesi

VAKA KRİTİKLER

1. KENT 95

Konuşmacılar: Yiğit Aksakoğlu Bernard Van Leer Derneği Hande Sart Doç. Dr., Boğaziçi Üniversitesi Derya İyikul Superpool Mimarlık

2. MUTLU YUVA MUTLU YAŞAM

Konuşmacılar: Yasemin Can Mutlu Yuva Derneği Koordinatör Abdülkadir Yazıcı Merkez Valisi Ayşegül Güreldi Mutlu Yuva Derneği Koordinatörü Tamer Göde Mutlu Yuva Derneği Yonetim Kurulu Bşk. Yrd.

3. ESENLER ŞEHİR DÜŞÜNCE MERKEZİ

Konuşmacılar: Mazhar Bağlı Prof. Dr., Nevşehir Üniversitesi İhsan Aktaş Genar Araştırma Cemil Arslan Dr., Marmara Belediyeler Birliği

4. KÖRFEZİN DİRİLİŞİ

Konuşmacılar: Dilek Ediger Prof. Dr. İstanbul Üniversitesi Necmi Kahraman Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ünal Bostan İSU Arıtma Tesisleri Cengiz Öztürk İl Çevre ve Şehircilik Müd. Yrd.

ÇALIŞTAY

ŞEHİR EKONOMİSİ; İŞ ve İSTİHDAM

Şehı·rlerı·n çekı·cı·lı·ğı· büyük ölçüde şehı·r ekonomı·sı·nı·n beraberı·nde getı·rdı·ğı· ı·stı·hdam ı·mkânlarından kaynaklanmaktadır. Şehı·r ekonomı·sı· ı·çı·n önemlı· olan dı·namı·klerı·n ele alınacağı "Çalıştay"da ı·ş ve ı·stı·hdam olanaklarının mevcut durumu, ı·stı·hdamın nasıl artırılabı·leceğı· ve şehı·rlı·nı·n beklentı·sı· ı·le yerel yönetı·mlerı·n bu sürece katkıları ele alınacak ve önerı·ler gelı·ştı·rı·lecek.

Katılımcılar: Prof. Dr İbrahim Güran Yumuşak Sabahattin Zaim Üniversitesi, Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş Yıldız Teknik Üniversitesi, Cafer Uzunkaya İŞKUR Genel Müdürü, Safa Demirbaş Ticaret Bakanlığı, Canan Özsoy GENNA İstanbul, Prof. Dr. Selçuk Koç Kocaeli Üniversitesi, Prof. Dr. Adem Çaylak Kocaeli Üniversitesi, Prof. Dr. Seyfettin Gürsel Bahçeşehir Üniversitesi-BETAM, Rosa Süleymanoğlu İstanbul Kültür Üniversitesi, , Prof. Dr. İbrahim Demir Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Prof. Dr. Hamza Ateş Medeniyet Üniversitesi, Alper Kanca TAYSAD, Bilal Eren TBMM Teknoloji Danışmanı, Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Erden Timur NEF CEO, Dr. Şenol Baştürk Uludağ Üniversitesi, Emre Erkal ERKAL Mimarlık, Dr. Özgür Sayın Bilecik Üniversitesi, Cem Kınay Turizmci-Futurist, Abdurrahman Çuhadaroğlu Kocaeli Ticaret Odası, Mehmet Niyazi Tanılır Büyükelçi, Prof. Dr Halit Yanıkkaya. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Prof. Dr. Murat Önder Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Pof. Dr. Abdulkadir Şenkal Kocaeli Üniversitesi, Yıldız Ramazanoğlu Yazar, Prof. Dr. Veysel Bozkurt İstanbul Üniversitesi, Prof. Dr. Dilek Demirbaş İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Yılmaz Bingöl Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Prof. Dr. İbrahim Şirin Kocaeli Üniversitesi, Prof. Dr. Haluk Selvi Sakarya Üniversitesi,