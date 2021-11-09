Dünya bu esrarengiz çocuğu konuşuyor! "Mars'ta doğdum" diyerek anlattıkları ürküttü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dünya bu esrarengiz çocuğu konuşuyor! "Mars'ta doğdum" diyerek anlattıkları ürküttü

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Rusya'da yaşayan 24 yaşındaki Boriska Kipriyanovich isimli çocuğun anlattıkları tüyler ürpertti. Kipriyanovich, önceki yaşamında Mars'ta doğduğunu ve gezegende karşı karşıya gelen iki grup arasındaki nükleer savaştan sağ çıktığını iddia etti. Ailesi de çocuğun anlatımlarına ek olarak "Ona hiçbir şey öğretmemize rağmen 1 yaşından beri Mars'la ilgili konuşuyor" ifadelerini kullandı.

Volgograd kentinde yaşayan Boriska Kipriyanovich isimli gencin anlattıkları yeniden gündem oldu. Bebekliğinden bu yana süper zeka olarak adlandırılan genç, daha önce Mars'ta yaşadığını ve ikinci doğumunda Mars'ta değil Dünya'da doğduğunu iddia etti.

Ailesi, Kipriyanovich'in küçük yaşlardan beri yüksek zekalı olduğunu bildiklerini ve çocuklarının çok erken konuşmaya başladığını anlattı. 1 yaşından bu yana Mars'la ilgili hikayeler anlattığı belirtilen çocuk, daha önce Mars'ta yaşadığını söyledi.

Dünya bu esrarengiz çocuğu konuşuyor! 'Mars'ta doğdum' diyerek anlattıkları ürküttü

Boriska Kipriyanovich, Mars'ta yaşadıklarını çok iyi hatırladığını ve Kızıl Gezegen'de iki grup arasındaki nükleer savaşın büyük yıkım yarattığını anlattı. Kipriyanovich, savaş sırasında çok kişinin vurulduğunu ancak hala hayatta kalanlar olduğunu öne sürdü.

Kipriyanovich, Kızıl Gezegen'le ilgili daha da korkunç bilgiler verdi. Buna göre Mars'ta yaşayanların ev ve silah yapmayı öğrendiğini ancak onların kendisini şimdilik göstermeye niyetli olmadığını dile getirdi.

Dünya bu esrarengiz çocuğu konuşuyor! 'Mars'ta doğdum' diyerek anlattıkları ürküttü

Kipriyanovich, "Mars'takiler karbondioksit soluyarak hayatta kalıyorlar. Dünya'ya geldiklerinde ise hayatta kalabilmeleri için yanlarında bir miktar karbondioksit getirmeleri gerekecek" dedi.

Rus genç, insan yaşamıyla ilgili olarak ise, "Büyük Giza Piramidi'nde ortaya çıkarılması gereken bir sır var. Bu sır ortaya çıktığında insanların da hayatı değişecek. Piramidin kulağının arkasında bir açılma mekanizması var ancak tam hatırlamıyorum" diye konuştu.

Dünya bu esrarengiz çocuğu konuşuyor! 'Mars'ta doğdum' diyerek anlattıkları ürküttü

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Türkiye'nin olası operasyonu teröristleri köşeye sıkıştırdı! YPG'den Rusya'ya dikkat çeken çağrı

Türkiye'nin olası operasyonu teröristleri köşeye sıkıştırdı! YPG'den Rusya'ya dikkat çeken çağrı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
Yorumlar (1)
bekir yapici:cocuk ama 24 yasinda öylemi haberin sacmaligi zaten icinde.
Cevap Yaz 0 3 Yayından Kaldır
500
title