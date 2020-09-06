Dünya bu anları konuşuyor! Sırbistan Cumhurbaşkanı, imzaladığı maddeyi Trump söyleyince fark etti ABD ve Sırbistan arasında Beyaz Saray'da imzalanan anlaşmanın Trump tarafından basına okunduğu sırada Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in büründüğü hal olay oldu. O sırada anlaşma metnini karıştıran Vucic'in büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıyacaklarını onaylayan maddeyi görmemiş olabileceği konuşuldu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Beyaz Saray'da Trump'ın misafiri oldu. Sırbistan ve Kosova'nın ekonomik ilişkileri normalleştirme konusunda anlaşmaya vardığını, Sırbistan'ın ise büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını duyuran ABD Başkanı Donald Trump'ın konuya ilişkin yaptığı açıklama sırasında Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in tepkisi sosyal medyada büyük ilgi gördü.

ANLAŞMA MADDELERİNİ İNCELEMEDİ Mİ?

Trump'ın Sırbistan-Kosova arasındaki anlaşmaya ilişkin Beyaz Saray'da yaptığı açıklamanın görüntülerinde, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in sergilediği ifadeler odak noktası oldu. Görüntülerde Trump iki ülke arasındaki anlaşmanın detaylarını anlatırken, Vucic'in önünde duran anlaşma metninin sayfalarını karıştırarak, yan tarafında bulunan kişilere göz ucuyla baktığı görülüyor.

BÜYÜKELÇİLİĞİ KUDÜS'E TAŞIYACAKLAR

Sosyal medyada görüntüleri paylaşan çok sayıda uzman ve gazeteci, 'Sırbistan'ın, büyükelçiliğini Temmuz ayında Kudüs'e taşıyacağı' yönündeki anlaşma maddesini, Vucic'in daha önce fark etmemiş olduğu değerlendirmesini yaptı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Kosova Başbakanı Avdullah Hoti, geçtiğimiz hafta boyunca Beyaz Saray'da devam eden müzakerelerin sonunda, Beyaz Saray'da düzenlenen törende 'ekonomik normalleşme' anlaşmasına imza atmıştı.

DIŞİŞLERİ: ENDİŞEYLE KARŞILIYORUZ

Dışişleri Bakanlığı, Sırbistan'ın İsrail'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Sırbistan'ın İsrail'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını derin endişeyle karşılıyoruz. Kudüs'ün İsrail tarafından ilhakı uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletlerce (BM) reddedilmiştir. Filistin meselesinin ancak 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi devamlılık içinde bir Filistin Devleti'nin vücut bulmasıyla çözülebileceği çeşitli BM kararlarıyla defalarca vurgulanmıştır. Hal böyle iken, herhangi bir ülkenin İsrail nezdindeki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması uluslararası hukukun açık bir ihlalini teşkil edecektir. Tüm ülkeleri bu konuda kabul edilmiş BM kararlarına riayet etmeye, Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsüne saygı göstermeye ve İsrail-Filistin ihtilafının çözümünü daha da güçleştirecek adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz" denildi.