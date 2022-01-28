Dünya bu adamı konuşuyor! Yalnızca çiğ et yiyerek ne kadar hayatta kalabileceğini ölçüyor
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ABD'de yaşayan bir adam, sosyal medya platformu Instagram'da açtığı hesapla her gün çiğ et yiyerek ne kadar süre hayatta kalabileceğini ölçmeye başladı. Deneydeki amacını "5 gün mü yoksa 500 yıl mı yaşayacağını görmek" olarak ifade eden genç adam, deneyinin 76. gününde olduğunu ve bugüne kadar domuz pastırmasından çiğ balığa kadar her türlü eti yediğini söyledi.
Bakterilerden ölene kadar her gün süpermarketten aldığı çiğ etleri yiyeceğini söyleyen adam, bu deneyi yapmaktaki amacını "5 gün mü yoksa 500 yıl mı yaşayacağımı görmek" ifadeleriyle açıkladı.
İsmini açıklamayan ve Instagram hesabını da "Çiğ et deneyi" ismiyle açan adam, 22 Kasım 2021 tarihinden itibaren görüntülerini paylaşıyor.
Deneyinin 76. gününde olan adam, domuz pastırmasından çiğ balık ve tavuk göğsüne kadar çiğ olan her türlü eti yediğini söyledi ve şu notu paylaştı:
"76. Gün - parçalanmış inek eti ve koyun sütü. Düşük maliyeti, bir kiloyu 4 dakika gibi bir sürede tüketme, 800 kalorilik ineği ve mükemmel bir şekilde sindirme kolaylığı nedeniyle kıyma en sevdiğim yemek haline geldi."
Paylaşımları yapan adam, önceden 'çoğunlukla sebze tükettiğini' ve sağlık sorunları yaşamaya başladığını, bunun üzerine beslenmeyle ilgili çalışmaya başladığını ve kendisini iyileştirmek için ete bağımlı hale geldiğini' açıkladı.
Adam, "Kahvaltıda simit ve smoothie yerine biftek ve yumurta yemeye başladığımda, günün büyük bir bölümünde tok hissettim ve karbonhidrat çarpmasından başım dönmesi yerine, ağrım azalmaya başladı" dedi.