Dünya Barış Elçisi Hacılar'da

HACILAR, KAYSERİ (İHA) - Hacılar Belediyesi ve Hacılar Şaşoğlu İmam hatip Ortaokulu işbirliği ile ' Çanakkale Geçilmez' adlı söyleşi programı yoğun katılımla gerçekleştirildi. Programa konuşmacı olarak son Çanakkale Gazisi Hüseyin Kaçmaz'ın oğlu Turgut Kaçmaz konuşmacı olarak katıldı. Etkinlikte konuşan Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, "Çanakkale'yi anlamadan bugünü anlamak mümkün değil, dünyada zalimlerin kendi menfaatleri için neler yaptığını görün, zalim her zaman zalimdir, savaşın dini, dili, ırkı ve mezhebi yoktur" ifadelerini kullandı.

Hacılar Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Erdoğan, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından etkinlikte öğrenciler tarafından Çanakkale şiirleri okundu. Daha sonra Çanakkale Geçilmez adlı söyleşi programını gerçekleştirmek üzere sahneye çıkan 1915 yılında Çanakkale'de Conk Bayırı'nda savaşarak yaralanıp gazi olan, 1922'de Dumlupınar'da, 30 Ağustos Meydan Savaşı'nda gösterdiği kahramanlıkla büyük başarı göstererek Atatürk tarafından İstiklal Madalyası ile ödüllendirilen ve 1994 yılında 110 yaşında vefat eden son Çanakkale Gazisi Hüseyin Kaçmaz'ın oğlu, Dünya Barış Elçisi Emekli Öğretmen araştırmacı yazar Turgut Kaçmaz gazi babasının Çanakkale anılarını anlattı.

Babasının katıldığı Çanakkale ve Balkan savaşlarında yaşananları anlatan Turgut Kaçmaz, "Babam bana savaşlarda yaşananları anlatırken gözleri dolardı. Özellikle, Çanakkale Savaşı'nda çok büyük kahramanlık örnekleri gösterilmişti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, 'Çanakkale anlatılmaz, Çanakkale Çanakkale'de yaşanır' herkesin Çanakkale'yi görmesini isterim. 253 bin şehidimizin olduğu yerdir Çanakkale. Bir metrekareye ortalama altı bin merminin düştüğü yerdir Çanakkale. Dedelerimiz savaş yıllarında çok zor imkanlar altında mücadele ediyorlardı. Günü geldi mi aç kalıyorlardı. Dedelerimiz aç kaldığı için biz şimdi tokuz" dedi.

Söyleşi programının ardından Dünya Barış Elçisi Kaçmaz'a, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan tarafından çiçek takdim edildi. Başkan Özdoğan burada yaptığı konuşmada Çanakkale savaşının önemine dikkat çekerek, "Çanakkale'yi anlamadan bugünü anlamak mümkün değil. Dünya'da zalimlerin kendi menfaatleri için neler yaptığını görün. Zalim her zaman zalimdir. Savaşın dini, dili, ırkı ve mezhebi yoktur" ifadelerini kullandı.

Etkinlik çekilen hatıra fotoğrafıyla son buldu. - KAYSERİ