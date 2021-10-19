Avustralya'nın ıssız bölgesinde kaybolan iki genç mucize eseri canlı bulundu
Avustralya'da günlerdir kayıp olan iki gencin ülkenin iç kesimindeki ıssız ve geniş bir bölge olan Outback'te açlığa ve susuzluğa rağmen hayatta kaldığı ortaya çıktı.
Avustralya Arlparra'daki bir spor karnavalına katıldıktan sonra yaşadıkları ücra Aborijin topluluğu bölgesi Hermannsburg'a dönmeyen 21 yaşındaki Shaun Emitja ve 14 yaşındaki Mahesh Patrick'in ailesi 11 Ekim'de kayıp başvurusunda bulundu. Havadan ve karadan günlerce yürütülen arama çalışmalarından sonra Mahesh, Cuma gecesi geç saatlerde bir topluluk üyesi tarafından çalılık alanda, Emitja ise ertesi gece bulundu. İkili, Çarşamba günü birbirinden ayrılmıştı.
Avustralya Kuzey Bölgesi Polisi Güney Kesim Komutan Vekili Kirsten Engels, ikilinin susuz ve bitkin olmaları dışında durumlarının iyi olduğunu söyledi. Engels, Pazartesi günü muhabirlere yaptığı açıklamada "Bu, tam bir mucize" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü: "Hayatta kalabildikleri için çok şanslılar, o bölgenin şartlarının ne kadar zorlu olduğunu hepimiz biliyoruz."
İkilinin kamyoneti Pazartesi günü Arlparra'nın yaklaşık 50 kilometre güneydoğusunda mahsur kaldı. Salı gününe kadar araçta kalan ikili, bir tepenin üstünde bulunan bir su kaynağına ulaşmak için 10 kilometre yürüdü.
Engels, ikilinin Çarşamba günü birbirinden nasıl ayrıldığının bilinmediğini ama Mahesh'in bulunmadan önce tek başına 35 kilometre yürüdüğünü söyledi. Engels, "14 yaşındaki biri için, gösterilen bu çaba muhteşem, direnç ve hayatta kalma içgüdüsü inanılmaz" diye konuştu. Polis, Mahesh'ten aldığı bilgiler ışığında, canlı bulunmasından umut kesilen Emitja'yı da buldu.
Korkunç deneyimin ardından konuşan Engels, Outback'te seyahat edenleri, bozulan arabalarını terk etmemeleri gerektiği konusunda uyardı. "Arabada kalın, bunu ne kadar vurgulasak azdır" diyen Engels, şöyle devam etti:
"Araba, pek çok unsura karşı bir miktar koruma sağlar. Arama ekiplerinin ilk bakacağı yer arabadır ve (havadan) tespit edilme açısından çok daha büyük bir hedef oluşturur"