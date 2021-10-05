Atina'da parlamento önüne

Dün Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan parlamento binası önünde hareketli anlar yaşandı. Üzerinde Yunanca, "Evimi Türk'ler tutuyor. Yunanistan'ı Türkiye Yönetiyor. Kanıtları da burada" yazılı kamyonetini binanın önüne çeken bir şahıs, güvenlik güçlerini alarma geçirdi.

"ARACI HAVAYA UÇURACAĞIM"

58 yaşında ve psikolojik sorunları bulunan çiftçi daha sonra da LPG'li kamyonetini havaya uçuracağını söyledi. Şahıs bir süre sonra polislerin müdahalesiyle gözaltına alındı.

PATLAYICI BULUNMADI

Yapılan incelemelerde araçta patlayıcı madde bulunmadı. Kalamata kentinde yaşadığı tespit edilen çiftçinin aracında bir adet havalı tabanca bulundu.

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