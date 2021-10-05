Atina'da parlamento önüne "Yunanistan'ı Türkiye Yönetiyor" yazılı kamyonet bırakıldı
Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Dünya
Yunanistan'da bir şahıs, başkent Atina'daki parlamento binası önüne, üstünde Yunanca "Evimi Türkler tutuyor. Yunanistan'ı Türkiye Yönetiyor" yazılı aracını bıraktı. Daha sonra aracını patlatarak havaya uçuracağını söyleyen 58 yaşındaki adam, ekipler tarafından gözaltına alındı.
Dün Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan parlamento binası önünde hareketli anlar yaşandı. Üzerinde Yunanca, "Evimi Türk'ler tutuyor. Yunanistan'ı Türkiye Yönetiyor. Kanıtları da burada" yazılı kamyonetini binanın önüne çeken bir şahıs, güvenlik güçlerini alarma geçirdi.
"ARACI HAVAYA UÇURACAĞIM"
58 yaşında ve psikolojik sorunları bulunan çiftçi daha sonra da LPG'li kamyonetini havaya uçuracağını söyledi. Şahıs bir süre sonra polislerin müdahalesiyle gözaltına alındı.
PATLAYICI BULUNMADI
Yapılan incelemelerde araçta patlayıcı madde bulunmadı. Kalamata kentinde yaşadığı tespit edilen çiftçinin aracında bir adet havalı tabanca bulundu.
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