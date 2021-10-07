Almanya ve Danimarka, IŞİD'e katılmış 11 kadın ve onların 37 çocuğunu Suriye'den geri aldı - Haberler
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BBC

Almanya ve Danimarka, IŞİD'e katılmış 11 kadın ve onların 37 çocuğunu Suriye'den geri aldı

BBC - Haberler | Dünya
Almanya ve Danimarka, IŞİD'e katılmış 11 kadın ve onların 37 çocuğunu Suriye'den geri aldı

Almanya, IŞİD'e katılmış sekiz kadınla birlikte 23 çocuğun Suriye'nin kuzeyindeki bir kamptan Almanya'ya getirildiğini açıkladı.

Almanya, IŞİD'e katılmış sekiz kadınla birlikte 23 çocuğun Suriye'nin kuzeyindeki bir kamptan Almanya'ya getirildiğini açıkladı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Suriye'deki vatandaşlarını geri almak Almanya ile ortak bir operasyon yapan Danimarka'nın da üç kadın ve 14 çocuğu ülkelerine geri götürdüğünü duyurdu.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, kadınların gözaltında tutulduğunu ve sorgulandıklarını söyledi.

Avrupa'dan IŞİD'e katılmak için bölgeye giden yüzlerce kişi, bugün YPG'nin kontrolündeki bölgelerde bulunan kamplarda tutuluyor.

Almanya Dışişleri Bakanlığı kadınlar ve çocukların Çarşamba akşamı Roj kampından Frankfurt'a götürüldüklerini söyledi.

Bu kişilerin evlerine dönmesinin mutluluk verici olduğunu söyleyen Maas, "Fakat içlerindeki annelerin yaptıkları nedeniyle yanıt vermesi gereken sorular var" dedi ve ekledi:

"Çocuklar ise bu durumdan sorumlu değil. Özellikle de onların korunmaya ihtiyacı var."

Suriye'deki kamplarda tutulan Avrupalıların çoğu, IŞİD savaşçıları veya sempatizanlarının eşleri ve çocukları.

İnsan hakları örgütleri ülkelere, kamplardaki vatandaşlarını geri almaları için çağrıda bulunmuş, kamplardaki koşulların hastalık ve radikalleşme için müsait olduğunu belirtmişti.

Almanya daha önce de Finlandiya ile birlikte Aralık 2020'de ortak bir operasyonla beş kadın ve 18 çocuğu geri almış, Belçika da Temmuz ayında altı kadın ve 10 çocuğu ülkeye kabul etmişti.

Hükümetlerin çoğu vakaları tek tek inceleme yolunu seçiyor. Bazıları ise vatandaşlarını geri almakta isteksiz davranıyor.

Bu kişiler arasında en dikkat çekici olanı ise çocukken, 2015'te IŞİD'e katılan İngiliz Şamima Begüm'dü.

Begüm'ün İngiliz vatandaşlığı güvenlik gerekçesiyle iptal edilmişti.

BBC
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