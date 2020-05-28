Dünya ABD'deki polis vahşetini konuşurken Türkiye'de çekilen görüntü yürekleri ısıttı
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Dünya ABD'deki polis vahşetini konuşurken Türkiye'de çekilen görüntü yürekleri ısıttı

Dünya ABD'deki polis şiddetiyle çalkalanırken Tokat'ta yaşlı kadını sırtında taşıyan polisin fotoğrafı sosyal medyanın gündemine oturdu. Fotoğraf karesiyle ilgili sosyal medyada "Başka alemlerle farkımız bizim" yorumları yapıldı.

28.05.2020 12:41 | Son Güncelleme: 28.05.2020 13:00

Tokat'ta Fevzi Çakmak Paşa Caddesi üzerinde yaşayan 65 yaşındaki Saadet Çubukludere, evindeyken ayağını burktu. Ahmet Turan Çubukludere ise eşini hastaneye götürmek için Tokat Valiliği Vefa Sosyal Destek İletişim Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Yardıma giden polis memurları Yücel Doğan ve Samet Uçar, yürümekte zorluk çeken kadını, acil bir durum olmadığı düşüncesiyle ambulans çağırmayarak, sırtlarına alarak polis otosuna taşıdı. Hastaneye götürülen kadın, dönüşte de yine polis sırtında evine kadar taşındı.

YÜREKLERİ ISITAN GÖRÜNTÜ

Gözaltına alındığı sırada yüzüstü yerde yatarken bir polisin diziyle boğazına baskı yaptığı Afro-Amerikalı George Floyd'un ölümü, dünya gündemine otururken Türkiye'de çekilen bu fotoğraf yürekleri ısıttı.

Dünya ABD'deki polis vahşetini konuşurken Türkiye'de çekilen görüntü yürekleri ısıttı

BAKAN SOYLU DA DUYARSIZ KALMADI

Bu görüntü, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da dikkatinden kaçmadı. Bakan Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan fotoğrafla ilgili "Bu fotoğraf her şeye bedel, Türk polisi." yorumunu yaptı.

Dünya ABD'deki polis vahşetini konuşurken Türkiye'de çekilen görüntü yürekleri ısıttı

Manşet

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