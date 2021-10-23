2027'den yılından geldiğini söyleyip, bir de video paylaştı: Tüm insanlık kıyamette yok olmuş - Haberler
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2027'den yılından geldiğini söyleyip, bir de video paylaştı: Tüm insanlık kıyamette yok olmuş

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya
2027'den yılından geldiğini söyleyip, bir de video paylaştı: Tüm insanlık kıyamette yok olmuş

TikTok'ta 'unicosobreviviente' adıyla paylaşımlar yapan bir kullanıcı, 2027 yılından geldiğini belirtip, bir de video paylaştı. Unicosobreviviente, sokakların boş olduğunu çünkü tüm insanlığın yok olduğunu söyledi.

Sosyal medya, unicosobreviviente adlı kullanıcının TikTok hesabından paylaştığı videoyu konuşuyor. 6 milyondan fazla görüntülenmeye ulaşan videodaki detaylar tüyler ürpertti. unicosobreviviente, görüntülerde kimse olmadığını çünkü insanlığın sonunun geldiğini söylüyor.

"KIYAMET BÜTÜN İNSANLIĞI YOK ETTİ"

İspanya'da yaşayankullanıcı 2027 yılında yaşayan tek kişi olduğunu iddia etti. Kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşan videoda 'unicosobreviviente' isimli kullanıcı İspanya'nın boş sokaklarını gösterdi ve kıyametin bütün insanlığı yok ettiğini söyledi.

SAÇMA BULANLAR DA VAR İNANLAR DA

'unicosobreviviente' isimli kullanıcının boş bir sokakta tek başına yürüdüğü görüntüler tüm dünyada dikkatleri çekti. İzleyicilerin büyük bir bölümü iddialarını saçma bulsa da takipçilerinin bir kısmı viral olan videoya inanmayı seçti. Videonun gerçek olduğunu düşünen bazı kullanıcılar zaman yolcusunun güvende olabilmesi için İspanya'yı terk etmesini istedi.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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