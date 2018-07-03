Dün Alper'in Cenazesine Katılan Acun, Akşam Şeyma'nın Doğum Gününü Kutladı
Acun Ilıcalı, dün öğle saatlerinde Survivor ekibinde görevliyken sokakta gasp amacıyla öldürülen Alper Baycın'ın cenaze törenine katıldı. Günün akşamında ise eşi Şeyma Subaşı'nın doğum günü partisine gitti.
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Dominik Cumhuriyeti'nde çekimleri devam eden ve TV 8'de yayınlanan Survivor ekibinde görevli kameraman Alper Baycın'ın cenaze törenine katıldı. Acun, cenaze töreninin ardından eşi Şeyma Subaşı'nın gece kulübünde düzenlenen doğum günü partisine katıldı.
ÖĞLEN CENAZE NAMAZINA GİTTİ, AKŞAM ŞEYMA'NIN DOĞUM GÜNÜNE
Ilıcalı, dün öğle vaktinde Muratpaşa Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldıktan sonra akşam Subaşı için aile arasında pasta kestikten sonra eğlence kulübüne gitti.
"ENERJİ KAYNAĞIM DOĞUM GÜNÜN KUTLU OLSUN"
Acun, eşinin doğum gününü Instagram hesabından da "Enerji kaynağım, sevgilim doğum günün kutlu olsun" notuyla kutladı.
YORUMLAR (10)
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HİÇ YAKIŞMADI. OLAN ÖLENE OLUYOR. KİMİN ÖLDÜĞÜ KİMİN UMURUNDA.Cevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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Ne yapması gerekiyordu haberler. com? İşiniz gücünüz nabza göre şerbet vermek. . .Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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ÖLEN LE ÖLÜNMEZ HAYAT HERŞEYE RAĞMEN DEVAM EDİYOR..KİMSE KİMSENİN İÇİNDE YAŞADIĞI ACI TATLI DUYGUYU BİLEMEZ..BENCE SALAK SALAK YORUM YAPMAYINCevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
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bu kadından da nefret ediyorum bunu instgram da takip eden gerizekalılar var birdeCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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acun yaşamasını biliyo ben hayatımda seyretmedim şaçma sapan şeylerCevap Yaz Yayından Kaldır