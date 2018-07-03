Dün Alper'in Cenazesine Katılan Acun, Akşam Şeyma'nın Doğum Gününü Kutladı

Dün Alper'in Cenazesine Katılan Acun, Akşam Şeyma'nın Doğum Gününü Kutladı

Acun Ilıcalı, dün öğle saatlerinde Survivor ekibinde görevliyken sokakta gasp amacıyla öldürülen Alper Baycın'ın cenaze törenine katıldı. Günün akşamında ise eşi Şeyma Subaşı'nın doğum günü partisine gitti.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Dominik Cumhuriyeti'nde çekimleri devam eden ve TV 8'de yayınlanan Survivor ekibinde görevli kameraman Alper Baycın'ın cenaze törenine katıldı. Acun, cenaze töreninin ardından eşi Şeyma Subaşı'nın gece kulübünde düzenlenen doğum günü partisine katıldı.

ÖĞLEN CENAZE NAMAZINA GİTTİ, AKŞAM ŞEYMA'NIN DOĞUM GÜNÜNE

Ilıcalı, dün öğle vaktinde Muratpaşa Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldıktan sonra akşam Subaşı için aile arasında pasta kestikten sonra eğlence kulübüne gitti.

"ENERJİ KAYNAĞIM DOĞUM GÜNÜN KUTLU OLSUN"

Acun, eşinin doğum gününü Instagram hesabından da "Enerji kaynağım, sevgilim doğum günün kutlu olsun" notuyla kutladı.

Alper Baycın'ın cenaze töreni

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (10)

  • DOĞRUCU DAVUDİYE:
    ÖLEN LE ÖLÜNMEZ HAYAT HERŞEYE RAĞMEN DEVAM EDİYOR..KİMSE KİMSENİN İÇİNDE YAŞADIĞI ACI TATLI DUYGUYU BİLEMEZ..BENCE SALAK SALAK YORUM YAPMAYIN
    Cevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
Tüm 10 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.