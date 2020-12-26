Dumlupınar heyetinden Vali Ali Çelik'e "teşekkür" ziyareti

Dumlupınar heyeti, ilçeye destek ve katkılarından dolayı Kütahya Valisi Ali Çelik'e teşekkür ziyaretinde bulundu.

Ziyarette, Dumlupınar Kaymakamı Salih Sak, Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, İl Genel Meclisi üyeleri Şaban Türk ile Nafiz Uçar, DPÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Aydın yer aldı.

Kabullerinden ve desteklerinden dolayı Vali Ali Çelik'e heyet adına teşekkür eden Dumlupınar Kaymakamı Salih Sak, Vali Çelik'in destek ve katkılarıyla tamamlanan yatırım ve projelerin son durumu hakkında bilgiler verdi.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten Vali Çelik, "Dumlupınar, tarihi ve manevi değeriyle bizim en kıymet verdiğimiz ilçelerimizden biri. Her işin daha iyisini, daha güzelini yapma sorumluluğunu hissedebilmeliyiz. Bugün burada gördüğüm birlik ve beraberlik beni çok mutlu etti. Birlik ve beraberlik en büyük nimetlerden biri. Ekip anlayışı içinde, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturuyla hizmetlerimizi sürdüreceğiz" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı