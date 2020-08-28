Rasim Öztekin'den Dümbüllü'nün kavuğunu devralacak olan Şevket Çoruh: Haberi duyunca oturup ağladım
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Rasim Öztekin'den Dümbüllü'nün kavuğunu devralacak olan Şevket Çoruh: Haberi duyunca oturup ağladım

Usta oyuncu Rasim Öztekin, Ferhan Şensoy'dan aldığı kavuğunu Şevket Çoruh'a devredecek. Haberi alınca gözyaşlarına hakim olamadığını söyleyen Çoruh, "Tarif edilemez bir duygu" diyerek hislerini aktardı.

28.08.2020 08:42 | Son Güncelleme: 28.08.2020 09:45

Geleneksel Türk tiyatrosunun son temsilcisi İsmail Hakkı Dümbüllü, ustası Kel Hasan Efendi'den aldığı kavuğu oyuncu Münir Özkul'a emanet etmişti. Özkul'un daha sonra Ferhan Şensoy'a devrettiği kavuğun beşinci sahibi ise Rasim Öztekin olmuştu. Geçtiğimiz aylarda sağlık problemleri nedeniyle tiyatro sahnesine çıkamadığı için kavuğu genç bir tiyatrocuya vereceğini söyleyen Öztekin, dün kavuğu Şevket Çoruh'a devredeceğini açıkladı.

RAHATSIZLIĞINDAN DOLAYI KAVUĞU DEVREDECEK

Dün kavuğunu teslim edeceğini duyuran Rasim Öztekin, "Kavuğu aldığım yaz, kalp yetersizliğinin yanına ciddi ritim problemleri de eklenince doktorum canlı performansı yasakladı. Kalbim, kavuklu olarak tiyatro yapmama izin vermedi. Kavuğu çok bekletmeden bir tiyatrocu kardeşime devretmeye karar verdim. Büyük özverilerle Baba Sahne'yi kuran, zorlu koşullarda tiyatro yapmaya ve tiyatroyu yaşatmaya çalışan Şevket Çoruh'a Türk tiyatrosuna yaptığı ve yapacağı katkılardan dolayı kavuğu devredeceğim" ifadelerini kullandı.

Rasim Öztekin'den Dümbüllü'nün kavuğunu devralacak olan Şevket Çoruh: Haberi duyunca oturup ağladım

"HABERİ DUYUNCA OTURUP AĞLADIM"

Öztekin'in bu kararı Şevket Çoruh'u sevinç gözyaşlarına boğdu. Konu hakkında ilk kez konuşan Çoruh, "Rasim Usta'ya çok teşekkür ediyorum. Bu büyük sorumluluk. Tiyatroların açılmasını, Kültür Bakanlığı'ndan tiyatrolar için özel kanunlar çıkmasını beklerken böyle güzel bir haber aldım. Sağ olsun, Rasim Abi'nin ince yürekliliği. Kavuğu Türkiye'deki tüm tiyatro emekçileri adına kabul ediyorum. Haberi ilk duyduğumda 15 dakika kendime gelemedim. Oturup ağladım. Tarif edilemez bir duygu" ifadelerini kullandı.

KENDİSİNİ ELEŞTİRENLERE SİTEM ETMİŞTİ

Rasim Öztekin, nisan ayında Hülya Koçyiğit'in sunduğu "Film Gibi Hayatlar" programına konuk olmuş, "kavuğu hak etmediğini" düşünenlere şu sözlerle sitem etmişti: "Kavuğu aldım ama kalbimdeki rahatsızlıktan dolayı doktorlar canlı performansı yasakladı. Herkes iyi niyetli değil; 'Kavuğu aldın madem niye oynamıyorsun?' diyorlar. Sağlığım el vermiyor. Bu nedenle kavuğu genç bir arkadaşa devredeceğim."

FERHAN ŞENSOY ONAY VERDİ

Ferhan Şensoy, daha önce kavukla ilgili bir açıklama yapmış, "Rasim Öztekin beni aradı. Doktoru sahneye çıkmasına izin vermediği için kavuğu devretmek istediğini söyledi. Adayını söyledi, ben de onay verdim. Yeni kavukluyu açıklamak Rasim'e düşer" demişti.

Rasim Öztekin, kavuğu 20 Eylül'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda düzenlenecek törenle Şevket Çoruh'a devredecek.

Rasim Öztekin'den Dümbüllü'nün kavuğunu devralacak olan Şevket Çoruh: Haberi duyunca oturup ağladım

Kaynak: Hürriyet

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Haber Yorumları (5)
REVANLI: laikliğe aykırı bu devirde kavuğmu kaldı. .
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HAY DAAAA: Kutsal kavuk
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AHMET: tesadüf bu ya, bu sanatçı geçinen ve hayatlarında islamdan zerre olmayan kişiler, al külah ver takke, birbirlerine ikram ediyorlar kavuğu. her fırsatta osmanlıya küfür edenler, atatürkçü olmayı dine hakaret etmek ile eş değerli zan edenler, iş kavuk meselesine gelince yahu atatürk şapka giyin demişti demiyorlar kavuğu giyer iken gözyaşları arasında giyiyorlar. o halde osmanlıyıda cahape kurmuştu demek düşüyor bize.
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