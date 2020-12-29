Duman çıkan depodan kömür gibi çıktı, gazetecilere demediğini bırakmadı
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Duman çıkan depodan kömür gibi çıktı, gazetecilere demediğini bırakmadı

29.12.2020 17:52 | Son Güncelleme: 29.12.2020 17:52
Duman çıkan depodan kömür gibi çıktı, gazetecilere demediğini bırakmadı

Antalya'da girdiği apartman deposunda elektrik kablolarını yakan bimekan şahıs, depo içerisinde polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

Antalya'da girdiği apartman deposunda elektrik kablolarını yakan bimekan şahıs, depo içerisinde polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Eli ve yüzü kömüre dönen şahıs, gazetecilerin 'nefes alabiliyor muydun' sorusuna, "Biz her yerde nefes alırız. Ben sizin gibi nazik değilim. Niye beni manşet ediyorsun. Farz etki ben yaktım, duman çıkmış ne olacak" cevabını verdi.

Olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Dutlubahçe Mahallesi 775 sokaktaki bir apartmanın zemin katında bulunan depoda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, depodan dumanlar çıktığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri duman çıkan depoda yaptıkları ilk incelemede şahsa rastlayamadı. Ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri ile polis tekrar depoya girdiklerinde, içeride bir kişi olduğunu fark etti. İsminin Ünal Şimşek (46) olduğu tespit edilen kişi, depodan dışarıya çıkartıldı.

"Beni niye manşet ediyorsun"

Elleri ve yüzü adeta kömüre dönen Şimşek, çıkışta kendisini görüntüleyen gazetecilere tehdit ve küfürler savurdu. Gazetecilerin fotoğraf makinesine, çerçevesine ve çekilen fotoğraflarına kadar küfür eden Şimşek, 'Nefes alabiliyor muydun' sorusuna ise, "Ben insanım, her yerde nefes alırım. Ben sizin gibi nazik değilim. Beni niye manşet ediyorsun. Farz etki ben yaktım, duman çıkmış ne olacak. Neyin peşindesin? Polis var, o alır götürür, sen kimsin" diye çıkıştı.

Sağlık ekipleri tarafından ilk yardımda bulunulan Şimşek, polis tarafından ekip otosuyla polis merkezine götürüldü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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