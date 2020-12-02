Duha (kuşluk) namazı nasıl kılınır? Duha namazı kaç rekat, ne zaman kılınır?

Duha (kuşluk) namazı nasıl kılınır? Duha namazı kaç rekat, ne zaman kılınır? Duha namazı vakti ne zaman? İşte Duha (kuşluk) namazının kılınışı ve namazda okunacak dua sureler





Duha (kuşluk) namazı nasıl kılınır? Duha namazı kaç rekat, ne zaman kılınır? Duha namazı vakti ne zaman? İşte Duha (kuşluk) namazının kılınışı ve namazda okunacak dua sureler

DUHA VEYA İŞRAK(KUŞLUK) NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

Duhâ veyaİşrak namazı; güneşin doğup ufukta beş derece (bir mızrak boyu) yükselmesi ile kerâhet vakti çıktıktan sonra yani güneşin doğuşundan yaklaşık 40-50 dakika sonra ilk kuşluk vakitlerinde kılınır. Bir hadis-i kutsîde bu namazın faziletine işaretle şöyle buyurulur: "Ey Âdemoğlu, gününün ilk vakitlerinde benim için dört rekât nafile kılmaktan acizlik gösterme ki, günün sonunda seni korumayı tekeffül edeyim." (Ebû Dâvûd, Tatavvu', 12)

İşrak veya duhâ (kuşluk) namazı; güneşin doğup ufukta beş derece (bir mızrak boyu) yükselmesi ile kerâhet vakti çıktıktan sonra yani güneşin doğuşundan yaklaşık 40-50 dakika sonra ilk kuşluk vaktinde kılınır.

Diyanet İşleri Başkanlığı takvimlerinde, güneşin doğuş saati bilgisi yer almaktadır.

DUHA VEYA İŞRAK(KUŞLUK) NAMAZININ FAZİLETİ NEDİR?

Bir kutsî hadiste bu namazın faziletine işaretle Peygamber Efendimiz (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: "Ey Âdemoğlu! Gününün ilk vakitlerinde benim için dört rekât nafile kılmaktan acizlik gösterme ki günün sonunda seni korumayı tekeffül edeyim." (Ebû Dâvûd, Tatavvu', 12)

Hadis kaynaklarında kılınması teşvik edilen duhâ (kuşluk) namazı; dört, sekiz ve on iki rekât olarak kılınabilir (Müslim, Salâtü'l-müsâfirîn, 78-83).

DUHA VEYA İŞRAK(KUŞLUK) NAMAZI NASIL KILINIR?

En az iki rekât olarak kılınabileceği konusunda da görüşler vardır.

Bu namazı; iki rekâtta bir selam vermek suretiyle kılmanın daha sevap olduğu kaynaklarda yer almaktadır.

Ancak dört rekâtta bir de selam verilebilir (Tahtâvî, Hâşiye, s. 395).

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Besmele çekilerek duha namazına şöyle niyet edilir:

"Niyet ettim Allah'ım senin rızan için duha namazını kılmaya."

Sonra tekbir alınır ve eller erkeklerde göbek hizasına, kadınlarda ise göğüs hizasına bağlanır.

1. Rekatı

- Sübhaneke,

- Euzü besmele,

- Fatiha Suresi,

- Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim okunur,

- Rükû (3 defa "Sübhane Rabbiyel Azîm"),

- Peşpeşe 2 secde (Her secdede 3'er defa, "Sübhane Rabbiyel Aliyyil âlâ").

2. Rekatı

- Besmele,

- Fatiha Suresi,

- Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim okunur,

- Rükû (3 defa "Sübhane Rabbiyel Azîm"),

- 2 defa Secde (Her secdede 3'er defa "Sübhane Rabbiyel Aliyyil âlâ"),

- Tahiyyata oturulur. Ettehiyyatü, salli ve bârik duaları okunarak önce sağ tarafa, sonra sol tarafa selam verilir.

- Selam verilirken; "esselamü aleyküm ve rahmetullah" denilir.

Not: Kaç rekat duha namazı kılınacaksa, belirtildiği şekilde ikişer rekat olarak kılınabilir.