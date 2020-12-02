Duha (kuşluk) namazı nasıl kılınır? Duha namazı kaç rekat, ne zaman kılınır?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Duha (kuşluk) namazı nasıl kılınır? Duha namazı kaç rekat, ne zaman kılınır?

02.12.2020 18:20 | Son Güncelleme: 02.12.2020 18:23
Duha (kuşluk) namazı nasıl kılınır? Duha namazı kaç rekat, ne zaman kılınır?

Duha (kuşluk) namazı nasıl kılınır? Duha namazı kaç rekat, ne zaman kılınır? Duha namazı vakti ne zaman? İşte Duha (kuşluk) namazının kılınışı ve namazda okunacak dua sureler


Duha (kuşluk) namazı nasıl kılınır? Duha namazı kaç rekat, ne zaman kılınır? Duha namazı vakti ne zaman? İşte Duha (kuşluk) namazının kılınışı ve namazda okunacak dua sureler

DUHA VEYA İŞRAK(KUŞLUK) NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

Duhâ veyaİşrak namazı; güneşin doğup ufukta beş derece (bir mızrak boyu) yükselmesi ile kerâhet vakti çıktıktan sonra yani güneşin doğuşundan yaklaşık 40-50 dakika sonra ilk kuşluk vakitlerinde kılınır. Bir hadis-i kutsîde bu namazın faziletine işaretle şöyle buyurulur: "Ey Âdemoğlu, gününün ilk vakitlerinde benim için dört rekât nafile kılmaktan acizlik gösterme ki, günün sonunda seni korumayı tekeffül edeyim." (Ebû Dâvûd, Tatavvu', 12)

Duha (kuşluk) namazı nasıl kılınır? Duha namazı kaç rekat, ne zaman kılınır?

İşrak veya duhâ (kuşluk) namazı; güneşin doğup ufukta beş derece (bir mızrak boyu) yükselmesi ile kerâhet vakti çıktıktan sonra yani güneşin doğuşundan yaklaşık 40-50 dakika sonra ilk kuşluk vaktinde kılınır.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Bakan Soylu'dan İmamoğlu'na suikast girişimi iddiasına çok net yanıt
Bakan Soylu'dan İmamoğlu'na suikast girişimi iddiasına çok net yanıt
NATO zirvesinde büyük gerginlik! Pompeo, giderayak Çavuşoğlu ile atıştı
NATO zirvesinde büyük gerginlik! Pompeo, giderayak Çavuşoğlu ile atıştı
İçişleri Bakanlığı, koronavirüs kısıtlamalarıyla ilgili kafa karıştıran 5 soruyu yanıtladı
İçişleri Bakanlığı, koronavirüs kısıtlamalarıyla ilgili kafa karıştıran 5 soruyu yanıtladı

Diyanet İşleri Başkanlığı takvimlerinde, güneşin doğuş saati bilgisi yer almaktadır.

DUHA VEYA İŞRAK(KUŞLUK) NAMAZININ FAZİLETİ NEDİR?

Bir kutsî hadiste bu namazın faziletine işaretle Peygamber Efendimiz (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: "Ey Âdemoğlu! Gününün ilk vakitlerinde benim için dört rekât nafile kılmaktan acizlik gösterme ki günün sonunda seni korumayı tekeffül edeyim." (Ebû Dâvûd, Tatavvu', 12)

Hadis kaynaklarında kılınması teşvik edilen duhâ (kuşluk) namazı; dört, sekiz ve on iki rekât olarak kılınabilir (Müslim, Salâtü'l-müsâfirîn, 78-83).

Duha (kuşluk) namazı nasıl kılınır? Duha namazı kaç rekat, ne zaman kılınır?

DUHA VEYA İŞRAK(KUŞLUK) NAMAZI NASIL KILINIR?

En az iki rekât olarak kılınabileceği konusunda da görüşler vardır.
Bu namazı; iki rekâtta bir selam vermek suretiyle kılmanın daha sevap olduğu kaynaklarda yer almaktadır.

Ancak dört rekâtta bir de selam verilebilir (Tahtâvî, Hâşiye, s. 395).

--

Besmele çekilerek duha namazına şöyle niyet edilir:

"Niyet ettim Allah'ım senin rızan için duha namazını kılmaya."

Sonra tekbir alınır ve eller erkeklerde göbek hizasına, kadınlarda ise göğüs hizasına bağlanır.

1. Rekatı

- Sübhaneke,

- Euzü besmele,

- Fatiha Suresi,

- Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim okunur,

- Rükû (3 defa "Sübhane Rabbiyel Azîm"),

- Peşpeşe 2 secde (Her secdede 3'er defa, "Sübhane Rabbiyel Aliyyil âlâ").

2. Rekatı

- Besmele,

- Fatiha Suresi,

- Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim okunur,

- Rükû (3 defa "Sübhane Rabbiyel Azîm"),

- 2 defa Secde (Her secdede 3'er defa "Sübhane Rabbiyel Aliyyil âlâ"),

- Tahiyyata oturulur. Ettehiyyatü, salli ve bârik duaları okunarak önce sağ tarafa, sonra sol tarafa selam verilir.

- Selam verilirken; "esselamü aleyküm ve rahmetullah" denilir.

Not: Kaç rekat duha namazı kılınacaksa, belirtildiği şekilde ikişer rekat olarak kılınabilir.

İlgili Haberler

Yatsı namazı kaç rekat? Yatsı namazı nasıl kılınır? Yatsı namazı ne zamana kadar kılınabilir?
Yatsı namazı kaç rekat? Yatsı namazı nasıl kılınır? Yatsı namazı ne zamana kadar kılınabilir?
Cuma namazı kaç rekat? Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı saati?
Cuma namazı kaç rekat? Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı saati?
Secde ayetleri nelerdir? Tilavet secdesi nedir, nasıl kılınır?
Secde ayetleri nelerdir? Tilavet secdesi nedir, nasıl kılınır?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Ali Babacan Osman Kavala Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Sezen Aksu Emel Müftüoğlu Gonca Vuslateri
Spor Falcao Fuat Çapa Samet Aybaba Mbaye Diagne Yılmaz Vural
Tüm Haberler Terör Rusya Aralık Çin Halk Cumhuriyeti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Duha (kuşluk) namazı nasıl kılınır? Duha namazı kaç rekat, ne zaman kılınır? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.12.2020 18:50:33. #1.14#
title