Düğünlerde gözlemci dönemi başlıyor
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Düğünlerde gözlemci dönemi başlıyor

Düğünlerde gözlemci dönemi başlıyor Korona virüsten dolayı düğünlerle ilgili sert tedbirler yolda Afyonkarahisar Valisi Çiçek: "Düğünlerle ilgili biz bu saatten itibaren sert tedbirler uygulayacağız" "Afyonkarahisar'daki vakalar düğün kaynaklı ciddi bir oran oluyor" "Her bir düğüne artık...

19.08.2020 16:36 | Son Güncelleme: 19.08.2020 16:43

Düğünlerde gözlemci dönemi başlıyor

Korona virüsten dolayı düğünlerle ilgili sert tedbirler yolda

Afyonkarahisar Valisi Çiçek:

"Düğünlerle ilgili biz bu saatten itibaren sert tedbirler uygulayacağız"

"Afyonkarahisar'daki vakalar düğün kaynaklı ciddi bir oran oluyor"

"Her bir düğüne artık maalesef tedbirleri artırarak gözlemci göndermek zorunda kalacağız"

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, kentte Koron virüsün (Covit-19) en çok bulaştığı düğünlerle ilgili sert tedbirlerin yolda olduğunu kaydederek, "Her bir düğüne artık maalesef tedbirleri artırarak gözlemci göndermek zorunda kalacağız. Afyonkarahisar'daki vakalar düğün kaynaklı ciddi bir oran oluyor. Bu saatten itibaren sert tedbirler uygulayacağız. Arkadaşlarımız her bir düğüne gidecek ve kontrol edecekler" dedi.

Vali Çiçek, Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Karakuş ve vali yardımcıları ile sokakta 'Korna Virüs' denetimi yaptı. Kent merkezinde işlek cadde ve sokaklarda yapılan denetimde Vali Çiçek maske ve sosyal mesafe konusunda vatandaşları uyararak özellikle maskelerin doğru takılması hususundaki hassasiyetlerini iletti.

Denetimle ilgili basın mensuplarına da açıklamalarda bulunan Vali Çiçek kentte düğün yapacak olanlara uyarılarda bulundu. Virüs vakalarının araştırıldığı zaman en fazla bulaşın düğünlerden kaynaklandığını dile getiren Vali Çiçek, düğünlerle ilgili sert tedbirlerin yolda olduğunu sinyalini verdi. Vali Çiçek, "Biz ülke olarak şuan tüm Türkiye'de valililer, belediye başkanları sokaklarda çok ciddi bir tehlike ile karşı karşıyayız. Tüm dünya olarak değil dünya olarak. Sadece Türkiye olarak Türkiye bunun içerisinde en iyi ülkelerden birisi bu işi en iyi yönetenlerden birisi ama gerçekten geçen seferde söylemiştim bu işin şakası yok. Biz Afyonkarahisar olarak hepimiz en kötü bizmişiz diye hatta Koronaymışız gibi düşünüp maske takarak gezmek zorundayız. Özellikle Afyonkarahisar'da üzülerek söylüyorum vakalarımızın çok büyük bir kısmı maalesef düğünlerimizden bulaşıyor. Biz normal hayatın seyrini etkileyecek çok sert tedbirler alarak halkımızı hayatını zindan etmek istemiyoruz. Düğünleri iptal etmek istemiyoruz. Böyle bir şey içerisinde değiliz. Ne olursa olsun şu düğünlerle ilgili bu kurallara uyalım" dedi.

"Kamu görevlileriyle karşı karşıya gelinmemesi için kurallara uyun"

Açıklamasında, düğünlerde sosyal mesafe ve maske konusuna kesinlikle uyulması gerektiğini aksi takdirde cezai işlem uygulanacağını dile getiren Vali Çiçek şunları söyledi:

"Sonra bizim arkadaşlarımız emniyet güçlerimiz gidip düğünde ceza kesmek zorunda kalıyor. Ceza kesince düğünün tadı kaçıyor sonlanıyor. Bu konularda sert tedbirler uygulayacağımızı sizler aracılıyla söylüyorum. Ne olursunuz bizlerle kamu görevlileriyle oradaki konuklar karşı karşıya gelmemesi açısından ne olursunuz diyorum bakın yalvararak söylüyorum şu düğünlerimizde özellikle sosyal mesafe ve maske kurallarına dikkat edelim."

Kentteki düğünlerde gözlemci dönemi başlıyor!

Açıklamasında düğünlerle ilgili sert tedbirlerin yolda olduğu sinyalini veren ve virüsü yenmek için valilik ve belediye olarak adeta ant içtiklerini ifade eden Vali Çiçek, "Ayrıca her bir düğüne arkadaşlarımız artık maalesef tedbirleri artırarak gözlemci göndermek zorunda kalacağız. Afyonkarahisar'daki vakalar düğün kaynaklı ciddi bir oran oluyor. Bu saatten itibaren sert tedbirler uygulayacağız. Arkadaşlarımız her bir düğüne gidecekler her bir düğünü kontrol edecekler yoksa biz belediye ile bu konuda gerçekten 2 kurum ant içtik. Bu işi biz burada hep beraber halledeceğiz sizlerin yardımıyla. Zabıtalarımız sokaklarda, polislerimiz sokaklarda bizler sokaklardayız bu iş konusunda ne kadar çok uyarı yaparsak ne kadar çok söylersek söyleyelim bence hala eksik söylemiş sayılırız çünkü meselenin ciddiyeti tüm millet açısından fazla. Afyonkarahisar kontrolün dışına çıkmış değil. En kötüsü bizmiş gibi düşünelim ve bu konuda çok dikkat edelim" diye konuştu.

Düğünlerde gözlemci dönemi başlıyor

Kaynak: İHA

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