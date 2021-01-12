Düğünler ne zaman açılacak 2021! Düğünler yasak mı? Düğün salonları ne zaman açılacak?

İçişleri Bakanlığı tarafından 'Düğün Törenlerinde Uygulanacak Tedbirler' konulu genelge yayımlandı. Pandemi nedeniyle kapatılan düğün salonları nedeniyle evlilik hazırlığındaki çiftler törenlerini ertelemek zorunda kalmıştı. Peki Düğünler ne zaman açılacak 2021! Düğünler yasak mı? Düğün salonları ne zaman açılacak?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan düğün salonlarının ne zaman açılacağı, evlenecek kişilerin merak ettiği konulardan biri oluyor. Peki, Düğünler ne zaman başlayacak? Düğün salonları ve mekânları ne zaman faaliyete geçecek?

DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

"İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine Coronavirüs konulu ek bir genelge daha gönderdi. Genelge ile 81 ilde, tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine bugün saat 24:00 itibariyle durdurulacak."

DÜĞÜNLER YASAK MI?

Bu karar sonrası düğün salonları kapatıldı ve düğünler ya iptal edildi ya ertelendi ya da sadece belediyelerin evlendirme dairelerinde yapıldı.

NE ZAMAN YASAK KALKACAK?

Düğün salonlarının ne zaman açılacağı , düğünlerin ne zaman yapılacağı ise merak konusu oldu. Özellikle yaz aylarının gelmesi ile birlikte artan düğünlerin sadece nikah şeklinde mi yapılacağı, yoksa düğün salonlarında tören yapılıp yapılmayacağı merak edildi.

Ancak bu konuda bir net açıklama yok. Bakanlıktan gelecek ikinci bir emre kadar düğün salonları kapalı olacak. Nikahlar , sadece evlendirme dairelerinde yapılıyor.

Bugün yapılan açıklamada normalleşme süreci ile ilgili şu tarihler verildi:

Aşama 0 (Hazırlık dönemi): 4-26 Mayıs 2020

Aşama 1: 27 Mayıs-31 Ağustos 2020

Aşama 2: 1 Eylül-31 Aralık 2020

Aşama 3: 1 Ocak 2021 - Kovid-19 için aşının geliştirilerek uygulandığı tarih (şayet 1 ve 2'nci aşamada aşı henüz geliştirilerek uygulanmamış ise).

2021 başlangıcı itibariyle açılmasına dair henüz net bir tarih verilmedi.