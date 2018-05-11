Düğüne 5 Gün Kala, Kraliyet Gelininin Cinsel İçerikli Film Yıldızıyla İlişki Yaşadığı Ortaya Çıktı
5 gün sonra düzenlenecek görkemli törenle İngiliz kraliyet ailesine gelin gidecek müstakbel prenses Meghan Markle'nin cinsel içerikli film yıldızıyla ilişki yaşadığı ortaya çıktı.
Dünya 5 gün sonra gerçekleşecek Kraliyet düğününe kilitlendi. Tüm dünyada televizyonlardan canlı yayınlanması beklenen düğüne, Avrupa'daki kraliyet aileleri ile siyaset ve sanat dünyasından çok sayıda isim katılacak. Düğüne sayılı günler kala İngiliz basını Prens Harry'in nişanlısı müstakbel prenses Meghan Markle'nin cinsel içerikli film yıldızıyla aşk yaşadığını öne sürdü.
"MEGHAN'IN UNUTMAK İSTEDİĞİ İLİŞKİ"
İngiliz basını haberi 'Meghan'ın unutmak istediği ilişki' başlığıyla duyurdu. The Sun gazetesi, kraliyetin müstakbel gelinin geçmişteki ilişkileriyle ilgili bir haber yayımladı.
HENÜZ 22 YAŞINDAYDI
Habere göre, kısa süre içinde Kraliyet gelini olacak Meghan Markle, 22 yaşındayken ve oyunculuk kariyerinin henüz çok başındayken, cinsel ilişki filmleriyle ünlenen Simon Rex Cutright ile beraberdi.
ŞARKICILIK VE SUNUCULUK YAPMAYA BAŞLADI
Bir dönem cinsel içerikli filmlerde rol alan Simon Rex Cutright, daha sonra kariyerini R&B şarkıcılığı ve sunuculuk yaparak değiştirdi.
Takip edenler Simon Rex Cutright'ı 'Korkunç bir Film' serisinden de hatırlayabilirsiniz.
KİRALARINI VE FATURALARINI ÖDEYEMİYORDU
Simon Rex Cutright'ın henüz 20'li yaşlarının başlarında kiralarını ve faturalarını ödemek için cinsel içerikli film sektörüne girdiği, 2 yıl gibi bir süre sonra da sektörü tamamen bıraktığı ortaya çıktı.
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