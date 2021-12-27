DÜĞÜNDEN DÖNEN İKİ AKRABANIN KULLANDIĞI OTOMOBİLLER OTOYOLDA ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ, 3 YARALI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

DÜĞÜNDEN DÖNEN İKİ AKRABANIN KULLANDIĞI OTOMOBİLLER OTOYOLDA ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ, 3 YARALI

DÜĞÜNDEN DÖNEN İKİ AKRABANIN KULLANDIĞI OTOMOBİLLER OTOYOLDA ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ, 3 YARALI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'da, katıldıkları düğünden dönen ve sürücülerin akraba olduğu öğrenilen iki otomobil, otobanda yan yana giderken çarpıştı.

HABERİ PAYLAŞ: Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş!

İZMİR (DHA) - BURSA'da, katıldıkları düğünden dönen ve sürücülerin akraba olduğu öğrenilen iki otomobil, otobanda yan yana giderken çarpıştı. Kazadan sonra bariyerle savrularak demir yığını haline dönüşen otomobillerdeki 3 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza saat 21.30 sıralarında, İstanbul-Bursa- İzmir Otoyolunun Bursa istikametindeki Selçukgazi Tüneli yakınlarında meydana geldi. İznik'te katıldıkları bir düğünden sonra Bursa istikametine giden ve akraba oldukları öğrenilen Mehmet Fatih Sönmez yönetimindeki 16 AGC 699 plakalı otomobil, yan tarafında seyir halinde olan İsmail Köse yönetimindeki 16 JMK 82 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın ardından kontrolden çıkan araçlardan Sönmez yönetimindeki otomobil yolun sol tarafındaki, Köse yönetimindeki otomobil sağ taraftarı bariyerlere çarptı.

Her iki araçta büyük çapta hasar meydana gelirken, çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada sürücüler Sönmez ve Köse ile yolculardan Ömer Faruk Sönmez hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden otomobil sürücülerinin cansız bedenleri ise Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Jandarma ve Trafik Şube ekipleri otoyolda önlem alırken, kazayla ilgili soruştuma başlatıldı.

DÜĞÜNDEN DÖNEN İKİ AKRABANIN KULLANDIĞI OTOMOBİLLER OTOYOLDA ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ, 3 YARALI

DÜĞÜNDEN DÖNEN İKİ AKRABANIN KULLANDIĞI OTOMOBİLLER OTOYOLDA ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ, 3 YARALI

DÜĞÜNDEN DÖNEN İKİ AKRABANIN KULLANDIĞI OTOMOBİLLER OTOYOLDA ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ, 3 YARALI

DÜĞÜNDEN DÖNEN İKİ AKRABANIN KULLANDIĞI OTOMOBİLLER OTOYOLDA ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ, 3 YARALI

DÜĞÜNDEN DÖNEN İKİ AKRABANIN KULLANDIĞI OTOMOBİLLER OTOYOLDA ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ, 3 YARALI

DÜĞÜNDEN DÖNEN İKİ AKRABANIN KULLANDIĞI OTOMOBİLLER OTOYOLDA ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ, 3 YARALI

DÜĞÜNDEN DÖNEN İKİ AKRABANIN KULLANDIĞI OTOMOBİLLER OTOYOLDA ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ, 3 YARALI

İzmir'de velilerden darpla suçlanan öğretmenle ilgili açıklama

İzmir'de velilerden darpla suçlanan öğretmenle ilgili açıklama

 Tartıştığı annesini öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alındı (2)

Tartıştığı annesini öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alındı (2)

 Son dakika haberi! Brezilya'da yılbaşı eğlencesine yapılan silahlı saldırıda 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Son dakika haberi! Brezilya'da yılbaşı eğlencesine yapılan silahlı saldırıda 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title