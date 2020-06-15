Düğün salonlarına hijyen ve sosyal mesafe eğitimi
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Düğün salonlarına hijyen ve sosyal mesafe eğitimi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Gaziantep Düğün Salonları İşletmecileri Derneği Başkanı Ali Kemal Şahin arasında eğitim protokolü imzalandı.

Düğün salonlarına hijyen ve sosyal mesafe eğitimi
15.06.2020 17:51 | Son Güncelleme: 15.06.2020 17:55

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Gaziantep Düğün Salonları İşletmecileri Derneği Başkanı Ali Kemal Şahin arasında eğitim protokolü imzalandı.

Protokol ile derneğe mensup bütün düğün salonlardaki çalışanlara Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal mesafe, servis ve hijyen eğitimi verilecek.

Dünya'da ve Türkiye'de etkisini gösteren yeni tip Korona virüs (Covıd-19) salgınına karşı verilen ulusal mücadelede yeni normalleşme süreci ile 16 Mart'tan bu yana kapalı olan düğün salonları 15 Haziran'da açılarak faaliyetlerine başladı. Bu kapsamda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, düğün salonlarında İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı "Nikah Merasimlerinde Uygulanacak Tedbirler" konulu genelge ile belirtilen hususların uygulanması, hizmet verecek personellerin hijyen ve sosyal mesafe eğitimlerini alabilmesi amacıyla kolları sıvadı.

Protokolde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, artık yeni normali ve kontrollü sosyal hayatın konuşulduğunu belirterek, "Pandemi sürecinde bekleyen işlerimiz var bunlardan biri nikah ve düğün törenleri. Gelin damadı, aile gençlerin yuva kurmasını bekliyor. Çünkü bizim ailemiz en güçlü tarafımız. Güçlü aile demek güçlü millet demek. Dolayısıyla bu törenleri yaptığımız düğün salonlarında, hijyen kuralları, sosyal mesafe, maske, ' Salonun büyüklüğüne göre en fazla kaç kişi alınır?', 'Takıda nelere dikkat edilecek?', 'içeride neler yapılacak?' bunlar merak ediliyor. Şu anda verilecek eğitimle hem tesisi, hem oradaki çalışanı hazırlamak için bir aradayız. Bizim burada yaptığımız eğitim çalışmasıyla, düğün ve nikah ortamlarımızda yeni normalin bütün standartlarına uyulacak. Gelin ve damadın sağlığı için, oradaki misafirimizin sağlığı için, düğünlerin, nikahların devamı için bu kurallara hepimizin uyması gerekiyor. Bu kuralların ne olduğu ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı tek tek bütün çalışanları eğitecek. Bunu kuaförlerde yaptık, restoranlarda, organizedeki işçilerde yapıyoruz. Genelgeler, genelgelerden çıkan kurallar hepimiz için. Düğünlerimize devam edeceğiz ama Corona Virüsü kontrol altında tutarak yapacağız. Kurallara nasıl uyulur, ne yapılır, ne yapılmaz bunların tamamı bir eğitim milli seferberlik. Bunun bütün kurallarını da bu protokolle belirledik. Gençlerimiz biraz beklediler ama her şerde bir hayır vardır. O imzayla beraber mutlu yuvalarını kuracaklar. Yuvalarında mutlu, huzurlu, sağlıklı günler diliyoruz" dedi.

Gaziantep Düğün Salonları İşletmecileri Derneği Başkanı Ali Kemal Şahin ise Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile hijyen kuralları hakkında istişarelerde bulunduğunun altını çizerek şunları söyledi:

"Son alınan kararlarla hijyen kurallarına da uyacağız, sosyal mesafeleri sağlayacağız, hazırlıklarımızı tekrar gözden geçireceğiz. Salon içerisindeki çalışan tüm personelleri hijyen eğitimi verilerek sertifika almalarını sağlayacağız. Büyükşehir ile beraber dirsek teması halinde güzel bir çalışma yapacağız. Gelecekte güzel günler tüm düğün salonlarını ve Gazianteplileri bekliyor." - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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