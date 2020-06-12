Düğün hazırlıklarında en çok yapılan hatalar nelerdir? Hayatınızın en mutlu gününü kusursuz hale getirmek istiyorsanız, düğün konseptinizde bazı noktalara dikkat etmeli, yapmamanız gereken noktalar konusunda çok dikkatli olmalısınız. İşte, düğün organizasyonlarında en çok yapılan hatalar nelerdir?

Düğününüzde yapmanız gereken noktalara dikkat etmeniz gerektiği gibi yapmamanız gereken noktalar da dikkat etmeniz gerekiyor. İşte düğününüzde yapmamanız gerekenler…

DÜĞÜN İÇİN SEÇİLEN MEKANIN KONUMU

Düğün konseptinize uygun diye şehre çok uzak bir noktada mekan seçmek, düğününüze katılımı azaltacak en büyük hatalardandır. Birçok insanının zamanının kısıtlı olması ve düğününüzün oldukça zaman alıcı bir konsepte dönüşmesi düğüne katılımı bir hayli düşürecektir.

AKSESUARI ABARTMAK

Aksesuarlarla şık olmak isterken farkında olmadan itici bir görüntü oluşturabilirsiniz. Bu yüzden aksesuar seçiminde hassas davranmalı, olabildiğince sade tercihler yapmalısınız.

DANSI ABARTMAK

Gelinle ilk dans seremonisi düğünün özel bir parçası ancak bu bölümü uzun tutmak ve gereksiz ayrıntılara yer vermek, düğününüzü sıkıcı bir hale getirebilir. Düğün öncesi hazırlıklar yaparken dans kısmı içi hazırlık yapılmalı ve davetlileri sıkmayacak bir dans planı yapılmalıdır.

ZAMANLAMA

Düğün planlaması yaparken doğru zamanı seçmek önemlidir. Bu noktada kendi planlarınız değil davetlilerin planları da göz önünde bulundurulmalıdır. Hafta içi bir günde düğün yapmak ya da iş döneminin yoğun olduğu bir zaman diliminde düğün yapmak yanlış zamanlamalardır.

MAKYAJI ABARTMAYIN

Abartılı makyajın sizi güzel gösterdiğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Bu hata tek başına tüm düğünü berbat edebilir. Bu yüzden doğal tonlarda ve dengeli bir makyaj yapmak, düğün konseptinizin daha kusursuz olmasını sağlayacaktır.

DETAYLARI ATLAMAK

Düğün boyunca sakin kalmaya çalışmaları ve düğün planınızı adım adım uygulamalısınız. Heyecandan bir şeyleri atlamak ya da unutmak düğününüzde akıldan çıkmayacak durumlara yol açabilir. Gelinin damadı unutması, ya da düğün pastası hazır olmadan sahneye çıkmak ya da buna benzer küçük detaylar düğünüzde büyük yanlışların olmasına neden olabilir.