Düğün Dernek nerede çekildi? Düğün Dernek 1. bölüm hangi şehirde çekildi? Düğün Dernek filmi oyuncuları ve Düğün Dernek filmi konusu

Düğün Dernek filmi nerede çekildi? Beyaz perdeden sonra beyaz camda da izleyicinin beğenisini toplayan Düğün Dernek filmi, konusu, oyuncuları ve çekim yerleri ile dikkat çekiyor. İşte Düğün Dernek filmi hakkında merak edilenler…. Komedi türündeki sevilen filmlerden biri olan Düğün Dernek, televizyon ekranlarında sık sık yer alıyor. Başrollerinde Ahmet Kural, Murat Cemcir, Rasim Öztekin ve Devrim Yakut gibi isimlerin yer aldığı Düğün Dernek filminin yönetmenliği ve senaristliği Selçuk Aydemir'e ait. İşte merak edilenler...

DÜĞÜN DERNEK OYUNCULARI

Ahmet Kural/ Tüpçü Fikret

Murat Cemcir/ Çeto

Rasim Öztekin/ İsmail

Şinasi Yurtsever/ Yılmaz

Barış Yıldız/ Muallim Saffet

Ulaş Torun/ Torun Damat

Zerrin Sümer/ Sümer Çeto'nun Annesi

Kemal İnci/ Amca

Devrim Yakut/Hatice

Erol Aksoy/ Nazmi Emmi

Reyhan İlhan/ İsmail'in Yengesi

Diğer oyuncular: Tuğçe Kurşunoğlu, Açalya Samyeli, Basri Albayrak, Korhan Herduran, Burak Satıbol, Sırrı Süreyya Önder, Emel Sayın…

DÜĞÜN DERNEK FİLMİNİN BAŞROL OYUNCULARI

Düğün Dernek filmi başrol oyuncuları: Ahmet Kural, Murat Cemcir, Rasim Öztekin, Devrim Yakut ve Barış Yıldız yer alıyor.

DÜĞÜN DERNEK FİLMİ NE ZAMAN YAYINLANDI?

Düğün Dernek filmi vizyon tarihi: 6 Aralık 2013 Cuma

DÜĞÜN DERNEK NEREDE ÇEKİLDİ?

Düğün Dernek filmi Selçuk Aydemir, Murat Cemcir ve Ahmet Kural'ın hem TV işlerinde hem de sinema projelerinde sık sık ziyaret ettikleri Sivas'ta ve Erzincan'da yapıldı. Çekimler için Erzincan'ın Kemaliye ilçesi seçildi. BKM şirketinin yapımı olan Düğün Dernek filminin bazı sahneleri de Sivas'da çekildi. Düğün Dernek 2 filminin çekimleri de tıpkı ilk film gibi Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde gerçekleştirildi.

DÜĞÜN DERNEK FİLMİNİN YÖNETMENİ KİMDİR?

Düğün Dernek filmi yönetmeni: Selçuk Aydemir

DÜĞÜN DERNEK FİLMİNİN SENARİSTİ KİMDİR?

Düğün Dernek senaristi yönetmeni: Selçuk Aydemir

DÜĞÜN DERNEK FİLMİNİN TÜRÜ NEDİR?

Düğün Dernek filmi türü: Komedi

DÜĞÜN DERNEK FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Düğün Dernek filmi yapım yılı: 2013 (105 dk)

DÜĞÜN DERNEK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Sivas'ın Esenyurt köyünde yaşayan İsmail'in oğlu Tarık bir gün yurt dışından çıkagelir. Önce her zamanki gibi bir memleket hasreti gibi görünse de bu ziyaretin altındaki esas neden çabuk ortaya çıkar: Tarık görevli olarak çalıştığı Letonya'da Monica adlı bir kızla beraberdir ve aynı ülkede çalışmak için tek yol evlenmeleridir! Kendisinin olurunu almaya gelen oğlunu düğünsüz evlendirmemeye kararlı olan İsmail, alelacele bir düğün telaşına girer. Ama çok hazırlıksız yakalanmıştır. yine de "Ben oğluna düğün yapamadı dedirtmem!" diyerek Tüpçü Fikret'i, Çetin'i ve köyün öğretmeni Saffet'i seferber ederek elde avuçta para yokken 10 gün içerisinde sazlı-sözlü bir düğün hazırlığı içerisine girer! Fikret Sivas'taki 'bağlantılarını' kullanarak önce bir otel düğünü için söz verse de, işler sarpasarar ve köy meydanında mütevazi bir düğün hazırlığı başlar. Tam her şey çözüldü derken, esas curcurna düğün gecesi kopacaktır. Devenin sırtında kaybolan gelinden, Rusya'dan gelini geri götürmeye gelen mafyaya kadar Tüpçü Fikret ve Çetin'i bin tane bela beklemektedir!

Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği komedi filminin senaryo ve yönetmenliği Selçuk Aydemir'e ait. Başrollerde ise Ahmet Kural, Murat Cemcir, Rasim Öztekin, Devrim Yakut ve Barış Yıldız yer alıyor.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet