Haberler

Düğün Dernek 2 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Düğün Dernek 2 filmi ne zaman, nerede çekildi?

Düğün Dernek 2 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Düğün Dernek 2 filmi ne zaman, nerede çekildi?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Düğün Dernek 2 filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Düğün Dernek 2 konusu, özeti ve Düğün Dernek 2 oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Düğün Dernek 2 filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Düğün Dernek 2 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Düğün Dernek 2 filmini izleyecek olanların merak ettiği Düğün Dernek 2 konusu nedir, Düğün Dernek 2 oyuncuları kimler ve Düğün Dernek 2 özeti gibi konuları inceliyoruz.

DÜĞÜN DERNEK 2 FİLMİ KONUSU NEDİR?

İlk filmde oğlunun düğünü için seferber olan İsmail ve arkadaşları, bu kez torunu Matias'ın sünneti için harekete geçer. Ancak işler göründüğü kadar kolay değildir. Matias'ın Letonyalı annesi ve ailesi bu duruma kesinlikle karşı çıkar. Ekip, çocuğu Sivas'a getirerek büyük bir toplu sünnet töreninde gizlice sünnet ettirme planı yapar. Komik tesadüfler, kültürel çatışmalar ve yanlış anlaşılmalar olayları iyice büyütürken, Tüpçü Fikret ise aynı anda Sivas Otel'de çalışan Leyla'ya gönlünü kaptırır ve aşkını itiraf etmenin yollarını arar.

Filmde izleyiciyi kahkahaya boğan karakterleri canlandıran oyuncular şunlardır:

Rasim Öztekin – İsmail

Barış Yıldız – Muallim Saffet

Devrim Yakut – Hatice

Şinasi Yurtsever – Kalpazan Yılmaz

İnan Ulaş Torun – Damat Tarık

Açalya Samyeli Danoğlu – Leyla

Erdal Tosun – Deli Doktor

Ayhan Taş – Sahtekar Doktor / Leyla'nın Babası

Nükhet Duru – Kendisi

Mustafa Keser – Kendisi

Hakan Akın – Belediye Başkanı

Jelena Bozic – Monica

Deniz Erayvaz – Matias

Juris Strenga – Leton Dede

Zahide Yetiş – Doktor

Ali İhsan Varol – Sünnetçi

Ferit Aktuğ, Tuna Kirli, Giray Altınok – Yardımcı rollerde

DÜĞÜN DERNEK 2: SÜNNET NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Filmin çekimlerinin büyük çoğunluğu Anadolu'nun samimi atmosferiyle dikkat çeken Sivas'ta gerçekleştirildi. Sivas'ın sokakları, mahalleleri ve doğal çevresi filmde mizahi olayların geçtiği görsel zemin olarak kullanıldı. Ayrıca bazı sahneler Erzincan'da çekildi. Kalabalık setleri ve geniş oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapım, Anadolu kültürünün sıcaklığını perdeye yansıtarak izleyiciyle bağ kurmayı başarıyor.

Film, İsmail ve arkadaşlarının türlü zorluklara rağmen Matias'ın sünnetini gerçekleştirmesiyle son bulur. Leton aile ile yaşanan kültürel çatışmalar tatlıya bağlanırken, Tüpçü Fikret'in Leyla'ya olan aşkı da meyvesini verir. Film, komik olayların ardından dostluk, sevgi ve kültürel anlayış mesajlarıyla final yapar.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Osmaniye'de korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Gazze'de ateşkes bitti mi? Netanyahu ve Hamas'tan art arda açıklamalar

Gazze'de ateşkes bitti mi? Netanyahu ve Hamas'tan art arda açıklamalar
CHP Kocaeli İl Kongresi'nde ortalık karıştı

CHP kongresinde ortalık fena karıştı
Hamaney'in danışmanının kızının düğününe ait olduğu öne sürülen görüntüler tartışma yarattı

Sızdırılan görüntü şeriatla yönetilen komşu ülkeyi fena karıştırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Parti'den Diyarbakır'daki 'Öcalan'a Özgürlük' yürüyüşüne ilk tepki

AK Parti'den Diyarbakır'daki "Öcalan'a özgürlük" yürüyüşüne ilk tepki
Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker zirveyi Hamdi Ulukaya'ya kaptırdı

Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker birinciliği o isme kaptırdı
64 yaşındaki sevgilisinin içeri almadığı 21 yaşındaki kadın binayı ateşe verdi

64 yaşındaki sevgilisinin içeri almadığı genç kadın binayı ateşe verdi
2 yıl sonra elden çıkardılar! Türkiye'nin dev akaryakıt markası bir kez daha satıldı

Türkiye'nin akaryakıt devi bir kez daha sessiz sedasız satıldı
AK Parti'den Diyarbakır'daki 'Öcalan'a Özgürlük' yürüyüşüne ilk tepki

AK Parti'den Diyarbakır'daki "Öcalan'a özgürlük" yürüyüşüne ilk tepki
Metroda çarşafla gezen erkek şahıs gözaltına alındı

Metroda onu gören telefona sarıldı, şahıs apar topar gözaltına alındı
Erdoğan talimat verdi, Pakistan ile Afganistan arasında barış köprüsü kuruldu

Erdoğan talimat verdi, MİT dünyanın beklediği kareyi paylaştı
Profesörden tedavi ettiği kanser hastası kadına asansörde taciz

Profesör tedavi ettiği kanser hastası kadını asansörde taciz etti
Bunu da gördük! 10 bin liralık hesaba 45 TL'lik şarj ücreti eklediler

Adisyona eklenen 45 TL'lik ücret binlerce liralık hesabı unutturdu
Canlı yayında inanılmaz anlar! Spikerin yüzündeki korku kamerada

Spikerin yüzündeki korku her şeyi anlatıyor
Büyülenerek baktıkları şeyi, biz her gün görüyoruz

Büyülenerek baktıkları şeyi, biz her gün görüyoruz
Cezaevindeki eski CHP'li belediye başkanı yoğun bakıma kaldırıldı

Cezaevindeki eski CHP'li başkan yoğun bakıma kaldırıldı
İşte İngiliz turistin 'Türkiye ne kadar güvenli?' testi

Eşyalarını masada bırakıp gitti! Döndüğünde karşılaştığı manzara olay
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.