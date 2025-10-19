Düğün Dernek 2 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Düğün Dernek 2 filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Düğün Dernek 2 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Düğün Dernek 2 filmini izleyecek olanların merak ettiği Düğün Dernek 2 konusu nedir, Düğün Dernek 2 oyuncuları kimler ve Düğün Dernek 2 özeti gibi konuları inceliyoruz.

DÜĞÜN DERNEK 2 FİLMİ KONUSU NEDİR?

İlk filmde oğlunun düğünü için seferber olan İsmail ve arkadaşları, bu kez torunu Matias'ın sünneti için harekete geçer. Ancak işler göründüğü kadar kolay değildir. Matias'ın Letonyalı annesi ve ailesi bu duruma kesinlikle karşı çıkar. Ekip, çocuğu Sivas'a getirerek büyük bir toplu sünnet töreninde gizlice sünnet ettirme planı yapar. Komik tesadüfler, kültürel çatışmalar ve yanlış anlaşılmalar olayları iyice büyütürken, Tüpçü Fikret ise aynı anda Sivas Otel'de çalışan Leyla'ya gönlünü kaptırır ve aşkını itiraf etmenin yollarını arar.

Filmde izleyiciyi kahkahaya boğan karakterleri canlandıran oyuncular şunlardır:

Rasim Öztekin – İsmail

Barış Yıldız – Muallim Saffet

Devrim Yakut – Hatice

Şinasi Yurtsever – Kalpazan Yılmaz

İnan Ulaş Torun – Damat Tarık

Açalya Samyeli Danoğlu – Leyla

Erdal Tosun – Deli Doktor

Ayhan Taş – Sahtekar Doktor / Leyla'nın Babası

Nükhet Duru – Kendisi

Mustafa Keser – Kendisi

Hakan Akın – Belediye Başkanı

Jelena Bozic – Monica

Deniz Erayvaz – Matias

Juris Strenga – Leton Dede

Zahide Yetiş – Doktor

Ali İhsan Varol – Sünnetçi

Ferit Aktuğ, Tuna Kirli, Giray Altınok – Yardımcı rollerde

DÜĞÜN DERNEK 2: SÜNNET NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Filmin çekimlerinin büyük çoğunluğu Anadolu'nun samimi atmosferiyle dikkat çeken Sivas'ta gerçekleştirildi. Sivas'ın sokakları, mahalleleri ve doğal çevresi filmde mizahi olayların geçtiği görsel zemin olarak kullanıldı. Ayrıca bazı sahneler Erzincan'da çekildi. Kalabalık setleri ve geniş oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapım, Anadolu kültürünün sıcaklığını perdeye yansıtarak izleyiciyle bağ kurmayı başarıyor.

Film, İsmail ve arkadaşlarının türlü zorluklara rağmen Matias'ın sünnetini gerçekleştirmesiyle son bulur. Leton aile ile yaşanan kültürel çatışmalar tatlıya bağlanırken, Tüpçü Fikret'in Leyla'ya olan aşkı da meyvesini verir. Film, komik olayların ardından dostluk, sevgi ve kültürel anlayış mesajlarıyla final yapar.