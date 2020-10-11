Düğün davetiyesinde maske ve mesafe uyarısı yapan damat koronavirüsten öldü

Ordu'da 2.5 ay önce evlenen ve düğün davetiyesine "Sağlığımız için maskemizi takalım, mesafemizi koruyalım" yazarak davetlileri uyaran 28 yaşındaki Tarık Kul, koronavirüse yakalandı. Salgına karşı her zaman dikkatli olduğu belirtilen Kul, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ordu'nun Kumru ilçesine bağlı Akçedere Mahallesi'nde berber Tarık Kul, önceki hafta rahatsızlanınca hastaneye başvurdu. Kul'a yapılan koronavirüs testinin sonucu pozitif çıktı. Ordu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Kul, önceki gün hayatını kaybetti.

Kul'un cenazesi koronavirüs tedbirleri kapsamında Kumru ilçesinde toprağa verildi. Tarık Kul, 18 Temmuz 2020'de, İlknur Kul ile dünya evine girmişti. Kuaför dükkanında aldığı titiz koronavirüs önlemleri ile tanınan Kul, düğün davetiyesine de 'Sağlığımız için maskemizi takalım, mesafemizi koruyalım' yazarak davetlileri uyarmıştı.

"ELİNİN KINASI DAHA SOLMADI"

Konuyla ilgili konuşan Tarık Kul'un babası Hüseyin Kul, çok üzgün olduğunu belirterek "Kelimeler boğazımda düğümleniyor, Allah kimseye bu acıyı vermesin. Birden rahatsızlanınca hastaneye götürdük. Tahliller yapıldı ve en sonunda durumu iyi değil diye Ordu Devlet Hastanesi'ne sevk ettiler. Bu zamana kadar hiç sıkıntısı yoktu, yaklaşık bir ay önce dişinde bir apse oldu ve aile hekimine gitti, antibiyotik kullanmaya başladı. 2 buçuk ay önce düğününü yaptık, elinin kınası daha solmadı. Allah bu virüs iletini, milletin başından defeder inşallah. Ben yandım başkası yanmasın" dedi.

"TARIK GENÇ, ATLATIR DEDİM"

Tarık Kul'un ağabeyi Faruk Kul da "Allah kimseye böyle bir acı vermesin. Tarık'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını söylediler, ben de 'Tarık genç, atlatır' dedim. Kardeşim hastaneye yatırıldı, yoğun bakıma yatırıldı, kalbi durdu ve hayatını kaybetti. 2 buçuk ay önce evlendi, kendisi berberdi ve düğünde de tüm önlemleri almıştı. Davetiyesine bile uyarı yazdırdı. Dişinde oluşan apseden dolayı doktorun verdiği antibiyotiği kullanmış ama hapları fazla alınca vücuduna zarar vermiş. En sonunda illet virüsü kapmış, hasta olsa bile hastaneye gitmezdi" dedi.

"VATANDAŞLARIMIZ ÇOK VURDUMDUYMAZ"

Koronavirüse karşı herkesin dikkatli olmasını isteyen Kul, "Vatandaşlarımız çok vurdumduymaz, maske ağızda duracağına kola takıyorlar. İnsanlar dikkat etmiyor, bizim canımız yandı başkasının yanmasın" ifadelerini kullandı

Tarık Kul'un amcası İlyas Kul ise "Doktor durumunun kötü olduğunu söyledi ve birkaç gün sonra hayatını kaybetti. Uyarılara dikkat edelim, maskemizi takalım, sosyal mesafeye uyalım. Biz yandık kimse yanmasın, acımız çok büyük" dedi.

"DAVETİYESİNE BİLE UYARI YAZMIŞTI"

Berber arkadaşı Hakan Cavlu da, "Tarık, virüse karşı çok dikkatliydi, davetiyesine bile uyarı yazmıştı. Nasıl oldu ben anlamadım, Koronaviürs olduğunu öğrenince çok şaşırdım. İnsanlar uzak dururdu, hep dışarıda otururdu. Sonra hayatını kaybettiğini öğrendik. Çok üzüldük, bizi de hemen karantinaya aldılar. Herkesin dikkatli olması lazım, bunun şakası yok. Maske takmayan insanlar var" Diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet BAYRAK