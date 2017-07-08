Düğün Alışverişinde Başına Pencere Camı Düşen Gamze'nin Mutlu Günü

ESKİŞEHİR'de düğün alışverişine çıktıkları gün başına 3'üncü kattan pencere camının düşmesi sonucu ağır yaralanan 22 yaşındaki Gamze Kara, tedavisinin ardından taburcu olduktan sonra nişanlısı 28 yaşındaki Ersin Akbulut ile dünya evine girdi.



Olay, geçen 16 Şubat'ta kentin en işlek merkezlerinden biri olan Arifiye Mahallesi Yalbı Sokak'ta meydana geldi. Çiğbörek yedikten sonra el ele tutuşup dışarı çıkan Gamze Kara ile nişanlısı Ersin Akbulut'un üzerine, aynı işyerinin bulunduğu binanın 3'üncü katındaki boş daireden pencere camı düştü. Cam, Gamze Kara'nın başına isabet etti. Ağır yaralanan Kara, Eskişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gamze Kara uzun süren tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi.



Ford Otosan İnönü Fabrikası'nda işçi olarak çalışan Ersin Akbulut ile olay öncesi bir giyim mağazasında müşteri temsilciliği yapan nişanlısı Gamze Kara, daha önce merkeze bağlı köy olan Satılmışoğlu Mahallesi'nde yapılan düğünle hayatlarını birleştirdi. Düğüne genç çiftin yakınları ile çok sayıda davetli katıldı. Nikahları kıyıldıktan sonra piste dans edip, çiftetelli oynayan çift, çok mutlu olduklarını belirtti.



'DÜĞÜN ALIŞVERİŞİNE ÇIKMIŞTIK'



Gamze Kara, "O gün düğünümüz için alışverişe çıkmıştık. Başımıza böyle bir şey geldi. Bu herkesin başına gelebilirdi, ama bize geldi. Bugünümüze şükür. Tabi ki çok zor günler atlattık. Bugüne kadar çok zorluklar atlattık. Allah'a şükür ki; sapa sağlamım. Beraber aştık bunu. Sevgimizle aştık. Bugün buradayız mutlu günümüz" diye konuştu.



Ersin Akbulut da, "O günleri aslında insan hatırlamak istemiyor ama aslında o anlar da hiç aklımdan çıkmıyor. Ben şu an, bu anda olduğum için o kadar mutluyum ki. İnanın şu an hiçbir şey düşünmüyorum. Sadece bu anın keyfine bakıyorum. Onun iyi olduğunu böyle görmek beni mutlu ediyor. Başka hiçbir şey istemiyorum o sadece mutlu olsun" dedi.



- Eskişehir