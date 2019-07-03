Dubai şeyhinin eşinden İngiltere'ye sığınma talebi

İngiliz medyası, Dubai Şeyhi Raşid el Maktum'un altıncı eşi Prenses Haya'nın, can güvenliğinden endişe duyduğu gerekçesiyle Londra Yüksek Mahkemesine başvurarak İngiltere'ye sığınma talebinde bulunduğunu iddia etti.

Dünyanın en zengin isimlerinden biri olan Şeyh el Maktum ile 2004 yılında evlenen Prenses Haya'nın, geçen hafta insan hakları savunucusu bir grup tarafından Almanya'da alıkonulduğu öne sürülmüştü. Bu ifadenin üzerinden çok geçmeden, İngiliz medyasında yeni bir iddia gündeme geldi. İngiliz medyası, prensesin şu anda Londra'da bulunan Kensington Sarayı yakınlarındaki 85 milyon sterlin değerindeki evinde olduğunu duyurdu. Aynı zamanda Ürdün Kralı'nın üvey kardeşi olan 45 yaşındaki Prenses Haya, Londra'da özel eğitim görmüş, Oxford Üniversitesinde siyaset, felsefe ve ekonomi eğitimi almıştı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) özel Dubai kanalları aracılığıyla iadesini istediği ifade edilirken, Haya'nın güvenliği konusunda endişeli olduğu belirtiliyor. El Maktum'un ise eşinin ortadan kaybolması konusundaki öfkesini internette paylaştığı tehditkar bir şiirle duyurduğu ifade ediliyor.

Şeyhin kızı da El Maktum'dan kaçmış

Prenses Haya'nın ortadan kaybolması, şeyhin kızının da ortadan kaybolmasını hatırlattı. Şeyhin 33 yaşındaki kızı Prenses Latife, geçtiğimiz yıl babasını suçlayarak iltica etmeye çalışmıştı. Bir Fransız gemisi ile kaçmaya çalışan Prenses Latife, Hindistan açıklarında yakalanarak zorla Dubai'ye geri götürülmüştü.

Geçtiğimiz Aralık ayında eski İrlanda Devlet Başkanı Mary Robinson ile görüntülenen Prenses Haya'nın bir imaj çalışması gibi göründüğü ve isteği dışında orada tutuldu iddia edilmişti.

Dubai merkezli bir insan hakları derneğinin başkanı Radha Stirling, "Prenses Latife beni 2018 yılının başlarında yanına çağırdığında, bizden iltica konusunda yardım istedi. Hint Okyanusu açıklarında, Nostromo isimli yatta BAE Özel Kuvvetler askerleri tarafından yakalandığında Dubai'ye iade edilmektense ölmeyi tercih ederim diyerek sığınma çığlıkları attı" dedi.

İddialarına devam eden Stirling, yakalanmasından aylar sonra Mary Robinson ve Prenses Haya'nın yanında görüntülenen Prenses Latife'nin sersemletilmiş ve yatıştırılmış göründüğünü ve sonrasında ise prensesten herhangi bir haber alınamadığını söyledi. "Dolayısıyla, Dubai'ye iade edilmesi halinde Prenses Haya'nın korkmakta çok haklı olduğuna inanıyorum. Prenses, bu sığınmanın saraydan çıkması için tek güvenli yol olduğunun farkında" diye konuştu.

"Prenses, istismar edilirse polise, boşanmak isterse de mahkemeye gidemez" diyen Stirling, "Söylentilere göre doğrudan babası tarafından tarif edilemez şekilde istismar edilen Latife gibi Prenses Haya'nın da kaçmaktan başka çaresi yoktu. Prenses Haya'nın sığınma talebini desteklemek zorundayız. O Prenses Latife'ye ve bu ülkede erkeklerce istismar edilip, güçsüzleştirilmeye ve baskılanmaya başkaldıran tüm kadınlara borçlu" ifadelerini kullandı.

Abisinin 2006 yılında vefat etmesinin ardından başbakanlık ve başkan yardımcılığı yapan ve 6 defa evlenen şeyhin çok sayıda evliliğinden 9'u erkek, 14'ü kız toplamda 23 çocuğu var. - LONDRA

Kaynak: İHA