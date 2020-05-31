Dubai'de hayatını kaybeden iş insanı Bolu'da son yolculuğa uğurlandı
Dubai'de geçirdiği kalp krizi sonucu 52 yaşında hayatını kaybeden iş insanı Hakan Bahçeci'nin cenazesi Bolu'da defnedildi.
31.05.2020 12:27 | Son Güncelleme: 31.05.2020 12:27
Dubai'de geçirdiği kalp krizi sonucu 52 yaşında hayatını kaybeden iş insanı Hakan Bahçeci'nin cenazesi Bolu'da defnedildi.
Dünya Bakliyat Konfederasyonu Yüksek İstişare Kurulu Üyesi olan Bahçeci için Elmalık köyünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cenaze namazı kılındı.
Cenaze namazına katılanların maske taktığı ve sosyal mesafeye uyduğu görüldü.
Köy mezarlığında kılınan namazın ardından Bahçeci'nin cenazesi toprağa verildi.
Cenazı namazına, Bahçeci'nin ailesinin yanı sıra Bolu Vali Yardımcısı Çağlayan Kaya, Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkcı, iş insanları ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA