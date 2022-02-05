Duayen gazeteci Ünügür son yolculuğuna uğurlandı

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'in köklü kurumlarından Sakarya Gazetesi'nin sahibi Üstün Ünügür, son yolculuğuna uğurlandı.

Kalp yetmezliği tedavisi gördüğü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybeden Üstün Ünügür için bugün Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde anma töreni düzenlendi. Yakınları tarafından anıların paylaşıldığı anma töreninin ardından Mahmut Sami Ramazanoğlu Camii'nde cenaze namazı kılındı. Yoğun katılımla birlikte kılınan cenaze namazının ardından Sakarya Gazetesi'nin önüne son kez getirilen Ünügür'ün canazesi, aile kabristanına defnedilmek üzere Esentepe Mezarlığı'na götürüldü.

Merhum Üstün Ünügür'ün Mahmut Sami Ramazanoğlu Camii'nde kılınan cenaze törenine, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Eskişehir Baro Başkanı Mustafa Elagöz, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, siyasiler, iş adamları, basın mensupları ve çok sayıda seveni katıldı.

Duygusal anlar yaşandı

Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde gerçekleşen anma töreninde yakınları, Üstün Ünügür hakkındaki güzel duygu ve düşüncelerini misafirlerle paylaştı. Programda konuşma yapan Üstün Ünügür'ün oğlu Üstüner Ünügür, "Burada bu şekildeki bir insanın oğlu olarak bulunmak ve sizler gibi Eskişehir'in değerli insanlarına konuşma yapmak çok zor ve gurur verici. Babam adına bu tarz bir tören düzenleme şansına sahip olduk. Burada olmazın ve acımızı paylaşmanız bizleri çok mutlu etti. Sakarya Gazetesi, Üstün Ünügür ismiyle bir bütün haline gelen kurumdur" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR