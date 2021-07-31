Dua Lipa ve Michele Morrone, Türkiye'deki yangınlara sessiz kalamadı

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Türkiye'yi etkisi altına alan orman yangınlarına dünyaca ünlü isimler de sessiz kalamadı. Oyuncu Michele Morrone ve şarkıcı Dua Lipa, sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak "Seninleyiz Türkiye" mesajı verdi.

Türkiye, 4 gündür yanan ormanları için mücadele ediyor. 20 farklı şehrin farklı farklı ilçelerinde çıkan yangınlar için Türkiye'nin farklı noktalarından yardımlar yağıyor. İtfaiye ekiplerinin mücadelesiyle kontrol altına alınmayan çalışılan yangınlar dünya basınına da konu oldu. Ormanların yandığını gören dünyaca ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak ülkeye destek oldu.

DUA LIPA: SENİNLEYİM TÜRKİYE

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, 69,6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Zavallı gezegenimiz ağlıyor. İklim değişikliğinin gerçek olduğunu ne zaman göreceğiz? Gerçeklerle yüzleşmeliyiz. Doğa anayı koruyun. Seninleyim Türkiye" ifadelerini kullandı.

MICHELE MORRONE: BU YAKINDA BİTECEK

Instagram2da 12,7 milyon takipçisi bulunan başarılı oyuncu Michele Morrone ise yaptığı paylaşımda "Türkiye'ye yakınım, bu yakında bitecek" dedi.