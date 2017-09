DÜ Tıp Fakültesinde dijital dönem başladı



DİYARBAKIR - Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, imzalı onay formu dışındaki bütün işlemlerde dijital döneme geçti. Sistem ile tasarrufun yanı sıra hastalara daha sağlıklı ve kaliteli hizmet verilecek.

Diyarbakır DÜ Tıp Fakültesi Hastanesi, sağlık hizmetlerinde dijital döneme geçtiğini açıkladı. Konuyla ilgili Başhekimlik toplantı salonunda basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasına DÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Kemal Kadiroğlu, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ufuk Aluçlu, başhekim yardımcıları ve başhemşire katıldı. DÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Kemal Kadiroğlu, yeni sistemin dijital hastaneye geçiş olduğunu ve "kağıtsız hastane" oluşturmak olduğunu ifade etti.

"Acil servis ve yoğun bakım ünitelerinde de kullanılacak"

Uygulamanın Türkiye'de ilk defa Ankara'da 2012 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından pilot bir hastanede hayata geçirildiği kaydeden ve üniversite hastaneleri arasında ilk defa Dicle Üniversitesi'nde uygulandığını ifade eden Kadiroğlu, "Bu şu demektir, hastanelerde artık kağıt kullanımına son vermektir. Dijital hastaneye geçmektir. Yani kağıtsız hastane oluşturmaktır. Kağıtsız hastane olmanın yararları nelerdir? Niçin biz bunda ısrar ediyoruz? Hastanenin tamamında imzalı onan formu hariç tüm birimlerde kağıt kullanımı kaldırılıyor. Kağıt dönemi bitiyor. Hemen tüm hastanede kağıt kullanımına son vereceğiz. Kağıt israfının önüne geçilecek. Evsel atık azalacak, ağaçlarımız ve ormanlarımız dolayısıyla tabiat, çevre ve ekosistem korunmuş olacak. Bunun çok ciddi anlamda ekosisteme katkısı var. Hekimler e-reçete ve e-imza kullanacaklar. Hekimler ve hemşireler tablet kullanarak hastalarını hasta başında takiplerini alacaklar. Yine laboratuvar, patoloji sonuçları, radyoloji görüntüleme, BT, MR sonuçları, ultrason raporlarına hatta düz çekinle filmlere kadar bunların hepsini elinde tablet, hasta başında inceleyebilecek, yorumunu yapabilecek, kararını verebilecek. Hekim ve hemşireler kliniğin herhangi bir yerinden her an bu bilgilere ulaşabilecekler. Dolayısıyla iş verimliliği ve veri doğruluğu artacak. Hastaya ayrılan vakit artacak. Hasta bakım kalitesi artacak. Bu uygulama sadece kliniklere has değil aynı zamanda hem acil servis hem yoğun bakımlarda da kullanılabilecek" dedi.

"Sıramatikler kapı önünde birikmeleri önleyecek"

Hastanede oluşan yoğunluk ve kapı önlerinde beklemeyi sonlandırmak amacıyla randevu sisteminin yanı sıra geliştirilmiş olan sıramatik makineleriyle hastaların sıra alabileceklerini kaydeden Kadiroğlu, "Randevu sitemiyle birlikte sıramatikleri polikliniklerde de uygulamaya başladığımız andan itibaren kapı önlerinde birikmeyi önleyecek. Bunu ilk defa Nöroloji Kliniği'nde başlattık. Medikal Önkoloji Hastanesi'ni pilot hastane olarak seçtik ve inşallah bu uygulamayı orada başlatacağız. Ben yararlı sonuçlar alacağımızı düşünüyorum ve bu çalışmamızın hastanemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından yeni döneme ilişkin bir sunum yapıldı. Sunumun ardından pilot hastane olarak seçilen Nöroloji Kliniğinde yeni sitemin uygulanması tanıtıldı.