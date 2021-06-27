DSV Yatçılık, yangına anında müdahale eden personeline ve itfaiye ekiplerine teşekkür etti
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DSV Yatçılık, yangına anında müdahale eden personeline ve itfaiye ekiplerine teşekkür etti

DSV Yatçılık, yangına anında müdahale eden personeline ve itfaiye ekiplerine teşekkür etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen ve çevredeki diğer yatlara sıçramadan söndürülen yangınla ilgili DSV Yatçılık Genel Müdürü Ulviye Alizade Kuçeruk, yangına anında müdahale eden personele ve söndürme ekiplerine teşekkür etti.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen ve çevredeki diğer yatlara sıçramadan söndürülen yangınla ilgili DSV Yatçılık Genel Müdürü Ulviye Alizade Kuçeruk, yangına anında müdahale eden personele ve söndürme ekiplerine teşekkür etti.

Yangının sabah saat 07: 30 sıralarında DSV Yatçılık açık sahasında bulunan bir teknede meydana geldiğini kaydeden Genel Müdürü Ulviye Alizade Kuçeruk, "DSV personeli ile sahada bulunan ustalar dumanları görür görmez yangına müdahale etmiştir. Bölgede bulunan ekip bir yandan yangına müdahale ederken diğer yandan bölgedeki diğer teknelerin zarar görmemesi için tedbir aldı. Öte yandan hemen tersanenin yangın söndürme sistemi devreye alınmıştır. Yanan teknenin hemen yanında bulunan küçük yediemin teknesi dahil, onarım bakımdaki tekne ve onun kayığı tamamen yanmıştır. Yanda bulunan iki tane teknede ise küçük çaplı maddi hasar meydana gelmiştir. Bundan başka tersane ya da çekek alanına başkaca bir hasar olmamıştır. Tek tesellimiz herhangi bir yaralanma olmaması ve can kaybı yaşanmamasıdır" dedi.

İtfaiye ekiplerinin olay yerine intikal etmesi ile ortak sürdürülen çalışma ile yangının kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldüğünü belirten Genel Müdür Ulviye Alizade Kuçeruk, "İtfaiyenin talimatı ile DSV'nin kepçesinin denizden yangına su dökmesi söndürme çalışmasını hem kolaylaştırmış hem de hızlandırmıştır. Yangında ciddi bir sınav veren ve kısa sürede yangının kontrol altına alınıp söndürülmesini sağlayan çalışanlarımıza ve itfaiye teşkilatına, yangın sırasında hazır bekleyen sağlık ekiplerine teşekkür ediyorum" dedi. - MUĞLA

DSV Yatçılık, yangına anında müdahale eden personeline ve itfaiye ekiplerine teşekkür etti
DSV Yatçılık, yangına anında müdahale eden personeline ve itfaiye ekiplerine teşekkür etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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