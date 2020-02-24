DSP Genel Başkanı Aksakal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesine ilişkin açıklama yaptı Açıklaması

24.02.2020 21:30 | Son Güncelleme: 24.02.2020 21:30

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, seçime katılma yeterliliği bulunan partilerin liderlerini bir araya getirmesi önerisini ilettiklerini bildirdi.

Aksakal, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

DSP Genel Başkanı Aksakal, görüşmede Erdoğan'a, partinin kurucu genel başkanı Rahşan Ecevit'in Devlet Mezarlığı'nda, eşi ve Onursal Genel Başkan Bülent Ecevit'in yanına defnedilmesi yönündeki taleplerine gösterdiği yakın ilgi ve destekleri konusunda teşekkür etme olanağını bulduğunu aktardı.

"Türkiye'nin içinde bulunduğu iç ve dış sorunlar konusunda ve özellikle de uluslararası emperyal sistemin bizim coğrafyamızı merkezine aldığı yeni bölgesel dizayn projesi konusunda Demokratik Sol Parti olarak görüş ve önerilerimizi kendilerine aktardım." ifadelerini kullanan Aksakal, Suriye'de yaşanan insanlık felaketi, KKTC'de nisanda yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi ve Ege kıta sahanlığı konularındaki görüşlerini de Erdoğan'a ilettiğini bildirdi.

Aksakal, özel ve toplumsal yaşamda olduğu gibi devlet işleyişinde de sorunları, ortak aklı hakim kılarak çözmek gerektiğini belirterek şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanı hiç vakit kaybetmeden seçimlere katılma yeterliliğindeki partilerin liderleriyle bir masa etrafında buluşmalı ve devletin bekası, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü konuları başta olmak üzere toplumsal ve ekonomik diğer konuları değerlendirmeye almalıdır, kendilerine bu önerilerimizi de arz ettim. Bunların dışında olmak üzere, Türkiye'de seçim yasalarındaki antidemokratik uygulamaların, siyasi partilerin hazine yardımından istifade edebilmesi koşullarındaki hakkaniyetsizliklerin giderilmesi konusunda DSP olarak hazırladığımız önerilerimizi sundum, bu konudaki düşüncelerimizi aktardım."

Kaynak: AA