DSÖ, Türkiye'deki huzurevlerinde alınan koronavirüs önlemlerini örnek gösterdi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü'nün Türkiye'deki huzurevleri ile yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde korona kapsamında alınan önlemlerden övgüyle bahsettiğini bildirdi. Yapılan açıklamada "Türkiye huzurevlerindeki sağlık çalışanlarına gerekli tedbirleri aldırarak yaşlılarını Kovid-19'dan korudu" denildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Türkiye'deki huzurevleri ile yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine ilişkin, "Türkiye, huzurevlerindeki sağlık çalışanlarına gerekli tedbirleri aldırarak yaşlılarını Kovid-19'dan korudu" ifadelerini kullandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Türkiye'de huzurevlerinde, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerindeki kovid-19 salgını kapsamında yapılan çalışmaları web sayfasında değerlendirdiği bildirildi.

"TÜRKİYE YAŞLILARINI KOVİD-19'DAN KORUDU"

DSÖ'nün "Türkiye, huzurevlerindeki sağlık çalışanlarına gerekli tedbirleri aldırarak yaşlılarını Kovid-19'dan korudu" başlığı ile hazırladığı çalışmada, Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının tanımlanmasından yaklaşık iki hafta önce huzurevlerine yapılan ziyaretlerin sınırlandırıldığı ve altı hafta öncesinde de yaşlıları virüsten korumaya yönelik uygulama önlemleri başlatıldığı bilgileri yer aldı.

VİRÜSÜN KURUMLARDA YAYILMASI SINIRLANDIRILDI

Çalışmada, Türkiye'de huzurevleri ve yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde alınan bu önlemler sayesinde virüsün bu kurumlarda yayılmasının sınırlandığı ifade edildi.

PERSONELİN ÇALIŞMA PLANI VURGULANDI

Türkiye'deki huzurevi sakinleri ve personeliyle görüşen DSÖ, çalışmasında huzurevi personelinin 14 günlük vardiyalar halinde çalıştığını, düzenli olarak Kovid-19 testlerinin yapıldığını aktardı.

DSÖ, huzurevi sakinlerinin ise salgının ülke ve dünya için kritik riskler taşıdığının farkında olduklarını, fakat kendilerine çok iyi bakıldığını dile getirdiklerini de çalışmasında yer verdi. Türkiye'de son 24 saatte 192 bin 316 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 256 kişinin testi pozitif çıktı, 251 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı